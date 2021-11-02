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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب عالمية عنيفة.. البابا فرنسيس يوجه رسالة تحذير إلي العالم

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

قال البابا فرنسيس، اليوم الثلاثاء، إن الجراح المزدوجة التي أحدثها وباء فيروس كورونا وتغير المناخ تشبه الناجمة عن حرب عالمية جديدة ويجب مواجهتها بنفس الطريقة.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، كتب البابا فرنسيس في رسالة إلى مؤتمر المناخ "كوب26" التي قرأها في جلاسجو وزير خارجية الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، إن الدول الغنية لديها ديون بيئية معلقة مع الدول الفقيرة بسبب الاستخدام غير المتناسب للموارد الطبيعية.

وقال إن الجروح التي أصابت البشرية بسبب وباء فيروس كورونا وظاهرة تغير المناخ يمكن مقارنتها مع تلك الناتجة عن حرب عالمية عنيفة.

ودعا إلى تنفيذ عمل جماعي وبعيد النظر، مثل ما حدث في أعقاب الحرب العالمية الثانية، حيث تظهر الدول التضامن والتعاون من أجل خير الجميع، ولا سيما الأضعف منها.

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وأضاف: "يجب على البلدان ذات الإمكانيات الأكبر أن تأخذ زمام المبادرة في إزالة مستخدمات الكربون من النظام الاقتصادي ومن حياة الناس وتقديم المزيد من الدعم للبلدان الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ".

وتابع: "حان الوقت الآن للعمل بشكل عاجل وشجاع ومسؤول".

وقال: "الشباب، الذين حثونا بشدة في السنوات الأخيرة على العمل، لن يرثوا سوى الكوكب الذي نختار أن نتركه لهم، بناءً على الخيارات الملموسة التي نتخذها اليوم. والآن هو الوقت المناسب لاتخاذ القرارات التي يمكن أن توفر لهم أسبابًا للأمل والثقة في المستقبل".

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