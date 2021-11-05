نشرة أخبار البرلمان | ضوابط رهن السفن في حالات الديون بـ قانون التجارة البحرية.. وكيف تعامل القانون مع جريمة بيع لحوم الحمير

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين:

تعرف على ضوابط رهن السفن في حالات الديون في قانون التجارة البحرية

برلماني عن مباراة القمة : ياريت نعبر عن رأينا بالأدب وبالمعقول





برلماني عن مباراة القمة : ياريت نعبر عن رأينا بالأدب وبالمعقول

بعد ضبط مزرعة حمير بالإسماعيلية.. كيف تعامل القانون مع جريمة بيع لحومها





نائب عن مباراة الأهلي والزمالك : نآمل في ماتش قوي

إفريقية النواب: منصة المهاجرين واللاجئين في مصر ضمانة لحقوق الإنسان

النائبة غادة عجمي تشارك فى وضع صورة للرئيس السيسي داخل المعهد الدبلوماسي

7 مخالفات بقانون التأمين الصحي الشامل تصل عقوبتها للحبس وغرامة 200 ألف جنيه