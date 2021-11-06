مصر تسجل 922 إصابة جديدة بكورونا .. مجلس الأمن يدعو لإنهاء الصراع بـ إثيوبيا.. الكاظمي يشكل لجنة للتحقيق في أحداث مظاهرات بغداد.. الأبرز في الصحف الكويتية

الصحة العراقية تنفي سقوط قتلى خلال احتجاجات أنصار الميليشيات في بغداد

الكاظمي يشكل لجنة للتحقيق في أحداث مظاهرات بغداد

مقتل 126 حوثيا في ضربات للتحالف خلال 24 ساعة



سلطت الصحف الكويتية الصادة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت "الوطن" إن وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت تسجيل 922 إصابة جديدة بفيروس كورونا و60 حالة وفاة، مشيرة إلى خروج 539 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 281864 حتى اليوم.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الراي" إن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن مقتل 126 عنصرا من ميليشيات الحوثي خلال 24 ساعة.

وأضاف أنه جرى تنفيذ 29 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيات الحوثية بالبيضاء وصرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأن ”عمليات الاستهداف شملت تدمير 16 من الآليات العسكرية، والقضاء على 126 عنصرا إرهابيًا“.

وأشارت "الجريدة" إلى أن وزارة الصحة العراقية، نفت تسجيل أية حالات وفاة خلال الأحداث التي شهدها محيط المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

ونشبت صدامات ومواجهات بين القوات الأمنية العراقية، وأنصار الفصائل المسلحة الذين يعتصمون منذ أسابيع عدة حول المنطقة الخضراء؛ رفضاً لنتائج الانتخابات.

واستخدمت القوات العراقية الغاز المسيل للدموع في تفريق المحتجين الذين تقدموا لاقتحام المنطقة الخضراء، وسط دعوات للتهدئة.

وقالت "الراي" إن خلية الإعلام الأمني في العراق أعلنت أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجّه بتشكيل لجنة تحقيق عليا، تضم في عضويتها ممثلين عن أمن الحشد الشعبي. وأشارت الخلية في بيان لها إلى أن "مهمة اللجنة تأتي للنظر في الأحداث المؤسفة التي شهدتها تظاهرات يوم الجمعة التي أدت إلى مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين وسقط نتيجتها العشرات من الجرحى من الجانبين".

دوليًا، ذكرت "القبس" أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دعا لإنهاء القتال في إثيوبيا وبدء محادثات من أجل وقف دائم لإطلاق النار. وعبر المجلس عن القلق البالغ إزاء احتدام الاشتباكات المسلحة واتساع نطاقها في شمال إثيوبيا.

كما دعا المجلس أيضًا ”للكف عن خطاب الكراهية والتحريض على العنف والانقسامات“.