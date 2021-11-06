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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس ربة منزل حاولت تهريب مخدرات لنجلها في سجن بنها

حملات أمنية
حملات أمنية

قررت نيابة مركز بنها حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق حاولت تهريب مواد مخدرة وهاتف محمول لنجلها السجين، المحكوم عليه بقضية شروع في قتل وسلاح والصادر ضده حكم بالحبس لمدة عام بسجن مركز شرطة بنها وقررت النيابة ارسال المضبوطات للمعمل الجنائي.
تلقي اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ضبط ربة منزل حاولت تهريب مواد مخدرة وهاتف محمول لنجلها السجين الصادر ضده حكم بالسجن لمدة عام بقضية الشروع في قتل وسلاح.
وتبين أنه أثناء قيام مأمور وضباط مركز شرطة بنها بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين لذويهم المودعين بسجن المركز ببنها ، تم ضبط "ث م ع" 48 سنة ربة منزل وبحوزتها 89 قرص مخدر و20 قطعة بنية اللون يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش تزن 220 جرام وهاتف محمول و4 سماعات أذن وشاحن محمول و2 دفتر بفرة وكتر موضوعين داخل الزيارة لنجلها السجين ويدعى "ا ج" 24 سنة عاطل وتحرر محضر بالواقعة ببنها .
من ناحية اخرى لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخران إثر حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة آلية على طريق الشركات البترولية بمسطرد بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية جرى نقل المصابين والمتوفي لمستشفى قليوب التخصصي.

بنها القليوبية محافظة القليوبية مدينة بنها النيابة العامة

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