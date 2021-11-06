وزير الشباب يكرم المتطوعين في تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكريم الشباب المتطوعين الذين شاركوا فيه تنظيم فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١ فى الدورة ال ٥٢ والذي أقيم ٣٠ يونيو حتي ١٥ يوليو الماضي بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

أقيمت مراسم التكريم اليوم السبت بمركز التعليم المدني بالجزيرة بحضور نحو ١٨٠ شاب وفتاة ممن شاركوا في الأعمال التنظيمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وتضمن التكريم عرض فيلم تسجيلي حول أبرز ما قدمه المتطوعون من أدوار خلال مشاركتهم في تنظيم المعرض، وما اكتسبوه من مهارات نظير تلك المشاركة التنظيمية.

وفي كلمته، وجه الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير إلي الشباب المُكرمين الذين شاركوا في تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب، والتنظيم المميز والشكل اللافت الذي ظهر عليه المتطوعون خلال فعاليات المعرض.

أوضح أن وزارة الشباب والرياضة تولي عناية خاصة لقيمة التطوع، وتشجع الشباب علي المشاركة التطوعية حيث قامت بانشاء اتحاد نوعي للتطوع الشبابي، وتتبني جميع المبادرات والبرامج التي تشجع الشباب علي المشاركة التطوعية في تنظيم برامج ومشروعات وأحداث الوزارة المختلفة ، فضلاً عن المشاركة المميزة للشباب في تنظيم البطولات الدولية التي تستضيفها مصر.

طالب الدكتور أشرف صبحي المعنيين بالوزارة بالاستفادة من الشباب المتطوعين الذين شاركوا فيه تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب، والعمل علي تنشيط اتحاد التطوع من خلال الإدارات المركزية بالوزارة خلال الفترة المقبلة.