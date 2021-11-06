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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تستمر لمدة ٣ أسابيع

انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بقنا

إزالة تعديات على
إزالة تعديات على أملاك الدولة بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إنطلاق المرحلة الثالثة من الموجة ١٨ لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتى تستهدف إزالة ٢٧٠٧ حالة تعدى بالمبانى على مساحة ٨٤٧ الف و ٨١٣ م ، و ٦٧٥ حالة تعدى بالزراعة على مساحة ١١٧ فدان . 


أوضح محافظ قنا ، بأن المرحلة الثالثة تستمر على مدار ثلاثة أسابيع من ٦ إلي ٢٦ نوفمبر الجارى، مشيراً إلى أن الوحدات المحلية لمراكز أبوتشت وفرشوط ودشنا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نجحت خلال اليوم الأول فى إزالة ١٢ حالة تعدى بالمبانى على أملاك الدولة منها حالتين بمركز أبو تشت على مساحة ٢٣٥٠ م و ٦ حالات بمركز فرشوط على مساحة ١٨٥٠ م و ٤ حالات بمركز دشنا على مساحة ١٢٠ م .

 

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 أكد محافظ قنا ، أن ملف إزالة التعديات وإسترداد أراضى الدولة يحظى بإهتمام كبير من قبل الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة . 


يذكر أن المحافظة نجحت خلال المرحلة الأولى من الموجة ١٨ التى تم تنفيذها خلال الفترة من ١٣ سبتمبر الماضى وحتى ٣ أكتوبر الجارى فى إزالة ٤٠٢ حالة تعدى على أراضى الدولة بنسبة نجاح ١١٣٪؜ من الحالات المستهدفة حيث تم إزالة ٢٧٣ حالة تعدى بالمبانى بإجمالى ١٧١ الف و ٩٩٢ متر وإزالة ١٢٩ حالة تعدى بالزراعة على مساحة ٣٨٥ فدان و٢ قيراط .


كما نجحت المحافظة خلال المرحلة الثانية من الموجة ١٨ التى تم تنفيذها خلال الفترة من ١١ إلى ٢٩ أكتوبر الماضى فى إزالة ٢٣٦ حالة تعدى على أراضى الدولة حيث تم إزالة ٢١٩ حالة تعدى بالمبانى بإجمالى مساحة ٥٧ الف و ٣٤١ متر وإزالة ٩٥ حالة تعدى بالزراعة على مساحة ١٠٥ فدان و ٤ قراريط .

قنا الموجة ١٨ إزالة التعديات التعديات املاك الدولة

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