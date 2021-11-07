تعليق ساخر من محمد هنيدي بعد خسارة الزمالك من الأهلى .. شاهد

علّق الفنان محمد هنيدي، على خسارة نادي الزمالك مباراة القمة والتي أقيمت على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز ، وانتهت بـ نتيجة 5 \ 3 للاهلى .

وكتب هنيدى عبر حسابة بموقع تويتر “ لو كان الحكم ادالنا نص ساعة وقت بدل ضايع كنا بهدلناهم ”.



وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة ٥-٣، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وتسيد الأهلي المباراة بأمواج هجومية متتالية وقدم أداءً رائعًا، أثمر عن تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول بتوقيع أليو ديانج في الدقيقة 16 من تسديدة قوية، وعلي معلول الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 20، قبل أن يختتم محمد شريف الثلاثية في الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني أضاف أليو ديانج الهدف الرابع في الدقيقة 53، واختتم خماسية الأهلي علي معلول في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، في حين سجل ثلاثية الزمالك مصطفى فتحي وأحمد السيد زيزو من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف الثالث.

ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز للنقطة 9 من ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، في حين تجمد رصيد الزمالك عند 6 نقاط.