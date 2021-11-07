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رئيس التحرير
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أخبار البلد

بنك أبوظبى التجارى–مصر يفصح عن نتائج أعمال الربع الثالث لعام 2021

صدى البلد

   بنهاية عامه الاول، واصل بنك ابوظبى التجاري - مصر تحقيق نمو كبير ومتوازن على مستوى كافة الأنشطة وقطاعات الأعمال مع ارتفاع كبير في مؤشرات الاداء المالي والحفاظ على معدلات الكفاءة و نسبة المخاطر بما يتناسب مع هذا النمو و يحقق استدامة الأعمال ورضا العملاء في آن واحد، حيث أعلن البنك عن النتائج المالية للربع الثالث من عام 2021. 

حيث ارتفع صافي أرباح البنك قبل المخصصات والضرائب بنسبة 48% بنهاية سبتمبر 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 ليصل إلى 924 مليون جنيه ووصل صافي الارباح  إلي 379 مليون جنيه بزيادة 2.6% عن نفس الفترة من العام السابق. وسجل إجمالي الأصول ارتفاعًا قدره 37% ليصل إلى 47.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021 بالمقارنة بنهاية عام 2020، وكذلك ارتفع كل من صافي القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء إلى 20.1 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 20.4%، كما سجل اجمالي ودائع العملاء زيادة 37.9% ليصل إلى 40.1 مليار في نهاية سبتمبر بالمقارنة بنهاية 2020.

وعلق السيد إيهاب السويركي العضو المنتدب  والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجارى قائلا : " نحن فخورون بما حققناه من نجاح وانجازات خلال العام الاول على اطلاق البنك بالرغم من التحديات التى حفزت البنك على الاسراع في تنفيذ استراتيجيتنا الخمسية بهدف ان نكون البنك الاكثر تفضيلا لعملائنا. وبالفعل، استطاع البنك تحقيق نمو قوي ومضى بخطى ثابته، ما عكسته مؤشرات الاداء المالي على مدار العام. نجح البنك في أن يكون الاسرع نموا في التحول الرقمي الذي يعزز التزامنا بتقديم أفضل الخدمات المصرفية وتحسين مستويات الكفاءة. وفي هذا السياق قمنا برقمنة العديد من المعاملات لتطوير خدماتنا الرقمية في وقت قياسي، والتي لقت استحساناً وتفاعل كبير من عملائنا حيث وصلت الزيادة في عدد المستخدمين 320% و50% في المعاملات الرقمية." وأضاف السويركي: "نتطلع و نطمح للمزيد من النمو و التطوير على صعيد كافة الخدمات التى يقدمها البنك لعملاؤه تحسين مستويات كفاءتها لنتمكن مواصلة الخطط التوسعية وزيادة قاعدة العملاء مع تحقيق قيمة مستدامة وخدمة المجتمع بالاتساق مع رؤية مصر وتوجهات البنك المركزي."

وأظهرت المؤشرات المالية أداء متميزاً بشكل عام، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 11% وذلك بعد زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 1.474 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه بزيادة  3.526 مليار جنيه. كما زاد كلا من صافي الدخل من العائد بنسبة 40.8% وصافي الايرادات من الاتعاب والعمولات بنسبة 85.8% في نهاية الربع الثالث بالمقارنة بنهاية سبتمبر 2020. كما حرص البنك على تحقيق الكفاءة والتحكم في المصروفات مما ادى إلى انخفاض التكلفة إلى الدخل بنسبة 4% بالرغم من الاهتمام بالاستثمار في تدعيم البنية التكنولوجية ومواكبة خطة النمو.

وحقق البنك زيادة بلغت حوالي 10% في عدد العملاء مع حرص البنك على الحفاظ على جودة محفظة القروض وتنوعها، حيث نجح البنك في خفض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 4% كما حرص البنك على تدعيم المخصصات التي ارتفعت بنسبة 290% بنهاية الربع الثالث من العام مقارنة بنهاية 2020. وبلغ معدل كفاية رأس المال 24.7% بما يفوق الحد الرقابى المقرر وبما يسمح بمواصلة البنك لخطة التوسع الطموحه. 

وعلى صعيد آخر، يعمل قطاع تمويل الشركات الكبرى في بنك أبوظبي التجاري - مصر على جذب عملاء جدد بقطاعات متعددة، هذا إلى جانب دعم للعملاء الحاليين في معاملاتهم اليومية وتطوير اعمالهم، بما يتواكب مع استراتيجية البنك التوسعية، وجدير بالذكر أن محفظة قروض الشركات الكبرى حققت نسبة نمو قدرها 20% في نهاية سبتمبر 2021 بالمقارنة بنهاية ديسمبر 2020. كما حقق البنك زيادة كبيرة في محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 41% في نهاية سبتمبر 2021 بالمقارنة بنهاية ديسمبر 2020.

كما يعمل بنك أبوظبي التجاري – مصر على التوسع في مجال التجزئة المصرفية عبر تحقيق الريادة في مجال الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية والتي تتميز المجموعة الاماراتية بها على المستوى الإقليمي، وتبلغ محفظة التجزئة المصرفية للأفراد نحو 7.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقارنة بـ   6.2 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2020 .

ومن الجدير بالذكر أن  بنك أبوظبي التجاري مصر حصل مؤخراً على خمسة جوائز مرموقة خلال فترة وجيزة منذ بدأ أعماله بالسوق المصريه ، حيث أعلنت مجلة "جلوبال بيزينس أوتلوك البريطانيه" عن حصول بنك أبوظبي التجاري مصر على جائزة "البنك الرقمي الأسرع نمواً" لعام 2021، كما منحت مؤسسة "ديجتال بانكر" على أربعة من الجوائز المتميزة بالشرق الأوسط و أفريقيا في التجزئة المصرفية وهم جائزة "أفضل برنامج  للتحول الرقمي" و "التميز في التحول التكنولوجي" و"أفضل مبادرة للشمول المالي" و"أفضل برنامج لتوظيف الخريجين". وجاء ذلك واستكمالاً لمسيرة نجاحه منذ إطلاق علامته التجارية في السوق المصرية العام الماضي.

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