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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بقدرات تصويرية عالية..

الظهور الأول لهاتف سامسونج الرائد جالاكسي إس 22 ألترا

هاتف Galaxy S22 Ultra
هاتف Galaxy S22 Ultra

مع اقتراب الإعلان عنه، رصدت أحدث التسريبات أول صور حية لهاتف سامسونج القادم Galaxy S22 Ultra، وكشفت اللقطات التجسسية عددا من مواصفات هاتف جالاكسي إس 22 ألترا الرائد لعام 2022.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف سامسونج S22 Ultra، بشاشة منحنية مع تصميم شاشة "water drop" والتي تحتوي على نوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية.

 

 

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تسريبات تكشف مواصفات هاتف جالاكسي إس 22 ألترا
 

وأظهرت الصور المسربة، أن هاتف سامسونج جلاكسي إس 22 ألترا، سيحتوي على 5 كاميرات خلفية، ستأتي الكاميرا الرئيسية بدقة عالية تصل إلى 108 ميجابكسل، وستتمتع جميع العدسات بميزة التثبيت البصري.

وعلى غرار أجهزة نوت من سامسونج، سيأتي هاتف Galaxy S22 Ultra، بدعم قلم S Pen الإلكتروني التابع للشركة، وكما يمتاز الهاتف الرائد بتصميم أسود غير لامع لطلاء الغطاء الخلفي للجهاز.

هاتف Galaxy S22 Ultra

ومن المقرر أن تعلن سامسونج عن هاتف Galaxy S22 Ultra، في الربع الأول من العام المقبل، بشاشة من نوع AMOLED، و بقياس 6.8 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ومن المتوقع أن يحزم هاتف سامسونج جلاكسي S22 Ultra، بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، بالإضافة إلى معالج كوالكوم Snapdragon 898، وسيقدم الهاتف دعما لشبكات الجيل الخامس، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 11.

ووفقا للتسريبات الأخيرة، سيأتي هاتف Galaxy S22 Ultra، بقدرات كاميرا عالية الدقة، تضم مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل، متصل مع مستشعر بزوايا عرض فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، مع عدسة مقربة بدقة 10 ميجابكسل، يدعم التكبير حتى 3X مرات، وأخرى بدقة 10 ميجابكسل تدعم التكبير البصري حتى 10X مرات.

هاتف Galaxy S22 Ultra
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