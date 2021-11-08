أستون مارتن تحتفل بمرور 20 عاما على إطلاق السيارة فانكويش V12 الخارقة

تستعد شركة أستون مارتن البريطانية الشهيرة للاحتفال بالذكرى العشرين لإطلاق سيارتها الفاخرة الأصلية فانكويش V12 ، التي تم تصنيعها ضمن موقع مركز تصنيع السيارات العريق الذي يتبع العلامة التجارية الفاخرة .

تم كشف النقاب عن السيارة للمرة الأولى خلال فعاليات معرض جينيف الدولي للسيارت عام 2001 ، التي ضمت حينها مزيجاً مميزاً من التقنيات الفاخرة و الأنيقة والتي كانت تثمل أقوى ما وصلت له الشركة البريطانية وكانت أحد الطرازات الرائدة وذلك بسبب تصميمها الأنيق والمميز وسرعتها الخارقة بفضل قوتها الميكانيكية .

اعتمدت سيارة أستون مارتن فانكويش على محرك V12 بسعة 6000 سي سي الذي يستطيع توليد قوة تصل الي 460 حصان مع مفاتيح تبديل علبة تروس أوتوماتيكية مستوحاه من سيارات الفورميلا وان .

ومن الخارج جاءت أستون مارتن فانكويش بتصميم أنيق و فاخر بأثنين من الأبواب ما منحها مظهراً مميزاً و حيوياً مع لمسات تصميم داخلية وخارجية مليئة بالتفاصيل الدقيقة ، وتم تجميع عناصر التصميم معاً لتقديم أيقونة بصرية جذابة تدل على الجودة و البراعة و الحرفية اليدوية الشديدة.

وتضم مجموعة مزايا خارجية مثل شبكة المبرد المميزة و مدخل الهواء المنخفض و التي كانت تميز تصميمات أستون مارتن في السابق ، بالإضافة لتصميم المصابيح الأمامية الإضافية و مؤشرات الانعطاف ، تم صنع هيكل السيارة والأرضية والحواجز الأمامية والخلفية من الألمونيوم ، وتم تصميم كل جزء على حده يدوياً .