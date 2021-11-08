ضبط وحدات سكنية بضواحى بورسعيد تدار بواسطة بعض المدرسين لإعطاء دروس خصوصية

تمكنت حملة تنفيذية بنطاق حى الضواحى فى محافظة بورسعيد برئاسة اللواء أحمد قاسم رئيس الحى ومعاونة الأجهزة المعنية من ضبط عدد من الوحدات السكنية تدار للدروس الخصوصية .

وكانت معلومات وردت إلى رئيس حى ضواحى بورسعيد واكدتها لجان المتابعة تفيد أن عدد من المدرسين يديرون وحدات سكنية للدروس الخصوصية بمناطق بنك الاسكان وشباب الخريجين وزمزم والصفا

وعلى الفور وجه رئيس حى ضواحى بورسعيد بتنفيذ حملة على الأماكن المرصودة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات

وقد أسفرت الحملة عن ضبط وحصر عدد 12 وحدة سكنية أثناء استغلالها في إعطاء دروس خصوصيه بها من قبل بعض المدرسين

أكد رئيس حى ضواحى بورسعيد انه تم أخذ أسماء المدرسين وبياناتهم لارسالها إلى وزارة التنمية المحلية والضرائب العامه لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وفى سياق آخر اللواء تابع اللواء احمد قاسم رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد اعمال حمله أزاله الاشغالات والتعديات بامتداد شارع عبد الرحمن شكرى بالضواحى.



هذا وقامت ادارة الاشغالات بضواحى بورسعيد تحت إشراف مدير الإداره ومشرف المتابعة برفع وازاله اشغالات وتعديات الباعه الجائلين والمحال العامه بامتداد جانبى الشارع والجزيره الوسطى له مرورا بواجهه مناطق الأمل وفاطمة الزهراء ونفيسه الجديدة والرحاب

وقد اسفرت الحمله عن رفع وازاله عدد من فروشات بيع الخضار والفاكهه والبتارين والاكشاك غير المرخصه وازاله اشغالات المحال العامه من على الارصفه

وشدد اللواءرئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد على استمرار متابعه تنفيذ هذه الحملات وازاله كافه الاشغالات والتعديات لتوسعه الشوارع وتيسير حركه مرور السيارات والمشاه واعاده الانضباط الى كافه مناطق وشوارع الحى

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