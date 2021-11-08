تركي آل الشيخ يرد علي تهنئة رونالدينهو عبر تويتر..شاهد

رد المستشار تركي آل الشيخ علي تهنئة نجم الكرة العالمي رونالدينهو، علي فيلمه القادم تشيللو.

ونشر تركي آل الشيخ صورة البوست الذي نشره رونالدينهو، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ونال البوست إعجاب متابعيه.

يذكر أن هنأ نجم كرة القدم رونالدينهو، المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية روايته الخاصة " تشيللو" التي تَحولت إلى فيلم رعب بعنوان The Cello.



ونشر رونالدينهو، بوستر فيلمه تشيللو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وكتب “تهانينا على الفيلم القادم يا صديقي @ turkialalshik! التشيلو في عام 2022”.

فيلم تشيللو

و من المعروف إن فيلم تشيللو هو قصة المستشار تركي ال الشيخ من بطولة "جيريمي آيرونز" الحائز على جائزة الأوسكار رفقة بطل سلسلة أفلام Saw الشهيرة " توبين بل"، بالإضافة إلى "غسان مسعود" ومن إخراج " دارن لين بوسمان" الذي اشتهر بإخراج أربع أفلام من سلسلة الرعب المميزة Saw.

