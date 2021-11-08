يحيي الكومي يكشف الأسماء المطروحة لتدريب الإسماعيلي

علق يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، على موقف المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول، مشيرًا إلى أن مدرب الزمالك والدراويش الأسبق أحمد حسام ميدو، قد رحب بالعودة مجددًا.

وقال الكومي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الشمس" عبر برنامج "البلدوزر": "حمزة الجمل وأحمد حسام ميدو من الأسماء المطروحة لتدريب الإسماعيلي".

وأضاف: "سيتم عقد جلسات مع مدربيين أجانب فى النادي خلال الساعات المقبلة لتحديد اسم المدير الفني الجديد".

وأردف: "سيتم فسخ التعاقد بالتراضى بين طلعت يوسف والإسماعيلى، نتمنى له الشفاء، ولن ندفع قيمة الشرط الجزائي ، ميدو رحب بتدريب الإسماعيلي وهناك رغبة من الطرفين للتعاون سويًا".

وأردف: "عمل ميدو فى الإعلام يعتبر عائقًا، ولكن سنحاول البحث عن حل لتقريب وجهات النظر".

واختتم: "خلال 72 ساعة سيتم الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد لنادي الإسماعيلي".