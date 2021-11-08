المغازي: 18 مليون مدخن في مصر.. و42% من الأسر بها شخص يدخن| فيديو

قال عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين، إن هناك 18 مليون مدخن في مصر وفقاً لإحصائيات 2020، وأكثر من 42% من الأسر المصرية بها شخص يدخن، منوهاً أن مصر ضمن العشر دول الأوائل التي تنتشر بها التدخين.

وأضاف عصام المغازي في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن مصر تستهلك أكثر من 80 مليار سجارة كل عام، أي حوالي 4 مليارات علب سجائر، بالإضافة إلى “المعسل” الذي نستهلك منه 50 ألف طن سنوياً.

وتابع رئيس جمعية مكافحة التدخين أن هذا عبء اقتصادي وصحي على الدولة المصرية، معقباً: "مفيش أي مكاسب اقتصادية تعود من هذه التجارة المميتة".

ونوه عصام المغازي أن الفرد يتكلف 400 جنيه شهرياً في هذه الكمية من علب السجائر، معقباً: "والتكلفة ديه بتبقى على حساب حاجات تانية أفضل سواء ثقافية أو صحية أو تعليمية أو في شراء الملابس".

وأشار رئيس جمعية مكافحة التدخين إلى أن السجائر الالكترونية لا تقل خطورة عن التدخين التقليدي، منوهاً أن لـ الإقلاع عن التدخين يجب التواصل مع وزارة الصحة من خلال الخط الساخن للوزارة وهو 16805 .