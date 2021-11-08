كامل الوزير: وزارة النقل تنفذ خطة تطوير غير مسبوقة بـ1.7 تريليون جنيه

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن قطاع النقل يشهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن الوزارة تنفذ خطة تطوير ومشروعات بقيمة 1.7 تريليون جنيه تشمل السكة الحديد والمترو والموانئ والطرق والكباري.

وأضاف الوزير خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن بمركز مصر للمعارض الدولية على هامش إقامة الدورة الرابعة من معرض النقل الذكي 2021 TRANS MEA، أن هناك تركيزا على تطوير قطاع السكة الحديد في الفترة الحالية، خاصة أنه شهد زيادة في المستخدمين من المواطنين.

وأوضح الوزير أن هناك خطة تأهيل لجميع العاملين في مرفق السكة الحديد، ومطلوب من الشركات الخاصة إنشاء معاهد ومراكز تدريب وتأهيل للعاملين بها، مؤكدا أنه لابد أن يكون هناك تدريب مستمر حتى نتمكن من مواكبة الدول الخارجية.

وفي سياق متصل التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل برئيس شركة الستوم العالمية السيد هنري بوبار لافارج وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل والتعاون في توطين صناعة النقل في مصر

في بداية الاجتماع الذي تم على هامش فعاليات الدورة الرابعة من معرض النقل الذكى TrANS MEA 2021، أشاد الوزير بالتعاون المثمر والشراكة الايجابية بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات النقل السككي المختلفة سواء السكة الحديد أوالمترو أو المونوريل ليصبح التعاون المشترك نموذج رائد في مجال النقل كما ان التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجال الربط مع دول الجوار مثل الربط السككي بين مصر والسودان ومثل الربط مع ليبيا

ثم استعرض الجانبان خارطة الطريق الموقعة بين الحكومة المصرية والحكومة الفرنسية والمتضمنة قيام شركة الستوم بتقديم عرض فني ومالي وتمويلي لتنفيذ الخط السادس لمترو الانفاق (المعادي - الخصوص) حيث اكد الوزيرعلى أهمية هذا الخط في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في وسائل النقل الجماعي الكهربائى الصديق للبيئة وضرروة استكمال شبكة مترو الانفاق مشيرا الى ان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بقيام كافة الشركات العالمية بالاهتمام بعدد ثلاث محاور رئيسية المحور الاول هو إنشاء مصانع كاملة في مصر لتصنيع وتوريد منتجاتها داخل مصر و تصديرها إلى إفريقيا والشرق الاوسط وكافة دول العالم خاصة وان كل العوامل متوافرة ، المحور الثاني هو توطين الصناعة مع الشركات الموجودة في مصر مثل نيرك وكذلك مع الهيئة العربية التصنيع والمحور الثالث هو ضرورة تعظيم وتدعيم الصناعات المحلية المغذية لمشروعات قطاع النقل لتعظيم الصناعات المصرية المغذية بقطاع الإنشاءات لافتا الى انه في اطار المشروعات المشتركة سيتم العمل على تصنيع كل المنتجات التي سيتم تصنيعها خارج فرنسا بمصر خاصة لزيادة قيمة المكون المحلي لمصر وذلك في ضوء خطة وزارة النقل لتنفيذ العديد من مشروعات النقل بمصر.