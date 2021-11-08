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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المطربة اللبنانية جانين فغالي عضوا بلجنة تحكيم ملتقى مؤسسة أولادنا

جانين فغالي
جانين فغالي

تشارك المطرية اللبنانية جانين فغالي، في لجنة تحكيم الاستعراض والغناء بالملتقي الخامس لمؤسسة أولادنا برئاسة سهير عبد القادر والذي ينطلق في السادس عشر من نوفمبر الحاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

جانين فغالي هي مطربة من أصل لبناني، انهت دراستها الجامعية من كلية الحقوق   هي ابنة اخت الفنانة صباح، تتنوع مسيرتها الفنية ما بين اغانيها الخاصة وأغاني الشحرورة صباح. اكملت دراستها في المجال الموسيقي واعتمدت من الإذاعه المصرية و قامت بإصدار عدد من الأغاني التي يغلب عليها طابع الطرب. 

 يذكر أن الدورة المقبلة من الملتقي المقرر  انطلاقها يوم 16 نوفمبر المقبل، هي دورة استثنائية ، حيث يلتقي اولادنا، من ذوى القدرات الخاصة، مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني ، ويقومون بمشاركة الفرق الفنية الأفريقية والصينية والاوروبية، وفرقة دولة الشرف روسيا في العروض التي يقدمونها.

 

وبهذا تكون أرض مصر الحبيبة هي السباقة في تنفيذ الدمج الفني  كما يشهد الحدث هذا العام الاحتفال بمرور ٦٥ عاما علي العلاقات المصرية الصينية

 

.ويهدف المهرجان إلي تعزيز مسيرة الدمج الفني والمجتمع لاولادنا ذوي القدرات الخاصة مع أقرانهم من مختلف دول العالم خاصة وأنه  الحدث الأول علي مستوى العالم الذي سيعمل علي تحقيق الدمج الدولي. 

 

إضافة إلي استثمار الفعاليات والضيوف المشاركين في نشر صورة إيجابية عن مصرعالميا، بتراثها السياحي والحضاري، والتأكيد علي أنها بلد الأمن والأمان، بإقامة مصر فعاليات في مختلف المناطق السياحية والأثرية إلي جانب الفعاليات التي تجوب شوارع القاهرة بالسيارة المكشوفة، مع التركيز علي أبناء مصر في أفريقيا والذين ستقوم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج باستضافتهم للتعرف علي أهم ملامح بلدهم 

 

ويشارك في المهرجان  ٢٩  دولة تحت رعاية عدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية. 

 

منها وزارة الثقافة التي منحت كثير من التسهيلات لإقامة حفلات الافتتاح وفعاليات المهرجان في دار الأوبرا المصرية،  ووزارة السياحة التي تساهم  بتذاكر الطيران وإقامة عدد كبير من الضيوف، ووزارة التخطيط التي ساهمت في تحمل تكاليف عدد من فاعليات المهرجان

 

إضافة لوزارة الهجرة التي تقيم أيضا عدة فعاليات  في المهرجان ووزارة التضامن الاجتماعي وزارة الشباب والرياضة.

 

والمجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة لتنشيط لسياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز الثقافي الصيني، والمركز الثقافي الروسي. 

أولادنا جانين فغالي ملتقى أولادنا سهير عبد القادر ذوي القدرات الخاصة

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