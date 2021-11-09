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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. قطع الكهرباء عن 3 مناطق فى طوخ |تعرف عليها

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

أعلنت شركة كهرباء القليوبية قطع الكهرباء عن 3 مناطق في طوخ اليوم "الثلاثاء" من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى انتهاء أعمال الصيانة وشد الموصلات.

 

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وقالت شركة الكهرباء ان المناطق المتأثرة بالفصل وانقطاع الكهرباء هى (الكلايلة - خلوة عبدالنبى - عزبة ).


من ناحية أخرى تعيش الأسطى هدى عثمان محمود الشهيرة بـ "أم وحيد" أشهر سائقة ميكروباص على خط ابو زعبل – المرج  في القليوبية مأساة حقيقية حيث تعمل على سيارة  ميكروباص من الفجر بسبب ظروفها الصعبة.


التقى " صدى البلد" بالأسطى هدى لتحكى حكايتها وظروفها الصعبة وقالت اسمي هدي عثمان سائقة ومعروفة في منطقتي بمدينة الخانكة بين الجميع لأنني الوحيدة التي تعمل علي سيارة ميكروباص خط "أبو زعبل - المرج".


وأضافت الأسطى " هدى " قائلة : كان معايا فلوس كتير وسيارة ملاكى وكنت أعمل كوافيرة لزبائني وتزوجت من رجل متزوج ولديه أولاد وبعد أن توفى بعد عشرة  27 عاما وجدت نفسى في الشارع بالملابس التي تسترني فقط  ولا أملك ثمن رغيف العيش.


وتابعت : بعد أن توفى زوجي طردني أبناؤه ووجدت نفسى في الشارع ليس لدي أي دخل من أجل العيش ففكرت في العمل كسائقة ميكروباص بعد أن عملت في أشغال كثيرة ولكن لم أفلح فيها علاوة على المضايقات التي تعرضت لها وقررت أن أدخل عالم الميكروباص وذهبت لأصحاب سيارات كثير لكن البعض رفض أن أقود سيارته وأخر واحد ذهبت إليه طلب منى أن يركب معي على خط أبو زعبل – المرج  ليتأكد من مهارتي في قيادة السيارة وبالفعل ركب معي وكان منبهر من قيادتي للميكروباص وبعدها ترك لي السيارة وأعمل عليها حتى الآن منذ 6 سنوات".


وأشارت " هدى" إلى أنها تحملت نظرات كل من يشاهدها وكأنها تقوم بشيء محرم أو ترتكب خطأ يعاقب عليه القانون وكأن هذا المجتمع لا يرحم الضعفاء ولا الذي يبحث عن قوت يومه بالحلال، ولكنها لم تيأس ولم تخجل يوما من عملها كسائقة ميكروباص.

محافظة القليوبية قطع الكهرباء طوخ القليوبية صدى البلد شركة كهرباء

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