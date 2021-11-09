حكاية فيراري LaFerrari .. أسطورة خالدة رغم تقدمها في العمر

تشتهر شركة الحصان الجامح الأيطالية " فيراري" عبر تاريخها بتقديمها العديد من السيارات الرياضية الأسطورية باهظة الثمن ، وذلك بسبب ما تضمه من تكنولوجيا عصرية رائدة في كل العصور ، إضافة لتصميمات المذهلة التي تخطف الأنظار ، كما تقدم تجارب قيادة فارهة وممتعة .

وتعد السيارة الأسطورية الهجينة فيراري LaFerrari أحد أشهر السيارات التي أنتجتها فيراري عبر تاريخها سواء طراز الكوبيه أو طراز رودستر "أبيرتا" و التي تم تصنيعها كنوع من الأحتفال بذكرى مرور 70 عاماً على أنشاء الشركة الأيطالية العريقة كما أنها تعد خليفة السيارة الأسطورية الآخرى فيراري أنزو .

وتستمد سيارة فيراري LaFerrari قوتها من نظام ميكانيكي هجين يتكون من محركين ، الأول هو محرك أحتراق داخلي V12 بسعة 6300 سي سي يولد قوة تصل الي 789 حصان و عزم دوران يصل الي 900 نيوتن / متر و يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من سبع سرعات بنظام دفع خلفي ، و المحرك الثاني هو محرك كهربائي يولد 161 حصان و يبلغ أجمالي قوة عمل المحركين معاً 950 حصان ، و تبلغ قدرتها علي التسارع من وضع السكون حتي 100 كم/ساعة في خلال 3 ثواني بينما تبلغ سرعتها القصوى 350 كم/ساعة .

من الخارج جاءت سيارة فيراري LaFerrari بتصميم رياضي قوي في نسختيها كما هو معروف عن تصميمات فيراري المميزة و المذهلة و التي تعطي أحساساً بالسرعة و الفخامة الذي لا مثيل له ، و تتوفر على مصابيح LED أمامية و خلفية مسحوبة للخلف ، و أقواس عجلات مقوسة و منتفخة ، و صادم أمامي معزز بفتحات هواء مشابهه لسيارات الفورميلا وان ، و في الخلف تحتوي على ناشر هواء بتقنية الأجنحة المتحركة و التي يزيد درجة ثبات و أيروديناميكية السيارة ، و نظام عادم رباعي .

و من الداخل تتوفر سيارة فيراري LaFerrari على مقصورة داخلية رياضية مصممة بدقة و درجة عالية من الرقي و الأناقة ، بالأضافة لعدادات رقمية لعرض المعلومات الملاحية ، و مقود رياضي متعدد الوظائف مصنوع من الجلد و ألياف الكاربون .

تم إنتاج 210 نسخ من طراز أبيرتا و بيعت آخ نسخها في مزاد علني بسعر 10 مليون دولار ، بينما تم إنتاج 500 نسخة من طراز الكوبيية وبيعت آخر نسخة منها في عام 2017 بسعر 7 مليون دولار ، و هذه الأسعار تعكس مدى قيمة السيارة بنسختيها التي تتخطى سيارات فيراري التي صدرت بعدها بعدة سنوات .