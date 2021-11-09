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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حكاية فيراري LaFerrari .. أسطورة خالدة رغم تقدمها في العمر

سيارة فيراري LaFerrari
سيارة فيراري LaFerrari

تشتهر شركة الحصان الجامح الأيطالية " فيراري" عبر تاريخها بتقديمها العديد من السيارات الرياضية الأسطورية باهظة الثمن ، وذلك بسبب ما تضمه من تكنولوجيا عصرية رائدة في كل العصور ، إضافة لتصميمات المذهلة التي تخطف الأنظار ، كما تقدم تجارب قيادة فارهة وممتعة .

وتعد السيارة الأسطورية الهجينة فيراري LaFerrari أحد أشهر السيارات التي أنتجتها فيراري عبر تاريخها سواء طراز الكوبيه أو طراز رودستر "أبيرتا" و التي تم تصنيعها كنوع من الأحتفال بذكرى مرور 70 عاماً على أنشاء الشركة الأيطالية العريقة كما أنها تعد خليفة السيارة الأسطورية الآخرى فيراري أنزو .

وتستمد سيارة فيراري LaFerrari قوتها من نظام ميكانيكي هجين يتكون من محركين ، الأول هو محرك أحتراق داخلي V12 بسعة 6300 سي سي يولد قوة تصل الي 789 حصان و عزم دوران يصل الي 900 نيوتن / متر و يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من سبع سرعات بنظام دفع خلفي ، و المحرك الثاني هو محرك كهربائي يولد 161 حصان و يبلغ أجمالي قوة عمل المحركين معاً 950 حصان ، و تبلغ قدرتها علي التسارع من وضع السكون حتي 100 كم/ساعة في خلال 3 ثواني بينما تبلغ سرعتها القصوى 350 كم/ساعة .

من الخارج جاءت سيارة فيراري LaFerrari بتصميم رياضي قوي في نسختيها كما هو معروف عن تصميمات فيراري المميزة و المذهلة و التي تعطي أحساساً بالسرعة و الفخامة الذي لا مثيل له ، و تتوفر على مصابيح LED أمامية و خلفية مسحوبة للخلف ، و أقواس عجلات مقوسة و منتفخة ، و صادم أمامي معزز بفتحات هواء مشابهه لسيارات الفورميلا وان ، و في الخلف تحتوي على ناشر هواء بتقنية الأجنحة المتحركة و التي يزيد درجة ثبات و أيروديناميكية السيارة ، و نظام عادم رباعي .

و من الداخل تتوفر سيارة فيراري LaFerrari على مقصورة داخلية رياضية مصممة بدقة و درجة عالية من الرقي و الأناقة ، بالأضافة لعدادات رقمية لعرض المعلومات الملاحية ، و مقود رياضي متعدد الوظائف مصنوع من الجلد و ألياف الكاربون .

تم إنتاج 210 نسخ من طراز أبيرتا و بيعت آخ نسخها في مزاد  علني بسعر 10 مليون دولار ، بينما تم إنتاج 500 نسخة من طراز الكوبيية وبيعت آخر نسخة منها في عام 2017 بسعر 7 مليون دولار ، و هذه الأسعار تعكس مدى قيمة السيارة بنسختيها التي تتخطى سيارات فيراري التي صدرت بعدها بعدة سنوات .

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