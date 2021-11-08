رابطة التجار : مؤتمر النقل الذكي يعكس مدى اهتمام الرئيس بإنجاح فكرة السيارات الكهربائية

قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل و الهايبرد بـ رابطة تجار السيارات ، إن إقامة الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي و اللوجستيات والتحول للنقل الأخضر تعد فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات التي تساعد على إنجاح فكرة توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر واستخدام الطاقة النظيفة.

أضاف حماد في تصريح خاص لـ" صدى البلد" ان هذا المؤتمر يعكس مدى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنجاح فكرة التحول الى استخدام المركبات الكهربائية ، وتحويلها الى مشروع قومي لخدمة المجتمع المصري وليست فكرة او مشروع عادى فقط .

أوضح رئيس قطاع المستعمل و الهايبرد بـ رابطة تجار السيارات ان مؤتمر النقل الذكي يؤكد نجاح مبادرة ومشروع التنمية المستدامة 2030 الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018 ومصطلح الجهورية الجديدة في شهر مارس الماضي ، وان هناك خطوات جادة فعلية تأخذ لتنفيذ هذا المفهوم .

وتابع حماد ان التحول الى استخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال السيارات الكهربائية او النقل الذكي يساعد على تحسين البيئة والحفاظ على مواردها ، وتقليل نسب الاستيراد التي تكلف الدولة المليارات وادخارها لمشاريع تنموية وقومية أخرى .

وكان قد افتتح أمس ، الرئيس عبد الفتاح السيسي الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي و اللوجستيات والتحول للنقل الأخضر الذي يعقد تحت رعاية سيادته.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ان الدورة الحالية للمعرض التي تعقد تحت شعار "الطريق إلى 2030"، يشارك بها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعي الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانئ بمختلف أنواعها.

كما يعتبر المعرض فاعلية هامة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في قطاع النقل وكذلك التعرف علي الطفرة النوعية والجهود الكبيرة التي شهدتها مصر في جميع مكونات وجوانب هذا القطاع خلال السنوات الماضية بالتكامل مع المنظومة الحديثة لشبكة الطرق والمحاور علي مستوي الجمهورية، فضلاً عن استراتيجية الدولة بالتركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة بالاعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة.