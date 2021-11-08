عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رابطة التجار : مؤتمر النقل الذكي يعكس مدى اهتمام الرئيس بإنجاح فكرة السيارات الكهربائية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل و الهايبرد بـ رابطة تجار السيارات ، إن إقامة الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي و اللوجستيات والتحول للنقل الأخضر تعد فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات التي تساعد على إنجاح فكرة توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر واستخدام الطاقة النظيفة.

أضاف حماد في تصريح خاص لـ" صدى البلد" ان هذا المؤتمر يعكس مدى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنجاح فكرة التحول الى استخدام المركبات الكهربائية ، وتحويلها الى مشروع قومي لخدمة المجتمع المصري وليست فكرة او مشروع عادى فقط .

أوضح رئيس قطاع المستعمل و الهايبرد بـ رابطة تجار السيارات ان مؤتمر النقل الذكي يؤكد  نجاح مبادرة ومشروع التنمية المستدامة 2030 الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018 ومصطلح الجهورية الجديدة في شهر مارس الماضي ، وان هناك خطوات جادة فعلية تأخذ لتنفيذ هذا المفهوم .

وتابع حماد ان التحول الى استخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال السيارات الكهربائية او النقل الذكي يساعد على تحسين البيئة والحفاظ على مواردها ، وتقليل نسب الاستيراد التي تكلف الدولة المليارات وادخارها لمشاريع تنموية وقومية أخرى .

وكان قد افتتح أمس ، الرئيس عبد الفتاح السيسي الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي و اللوجستيات والتحول للنقل الأخضر الذي يعقد تحت رعاية سيادته. 

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ان الدورة الحالية للمعرض التي تعقد تحت شعار  "الطريق إلى 2030"، يشارك بها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعي الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانئ بمختلف أنواعها.

كما يعتبر المعرض فاعلية هامة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في قطاع النقل وكذلك التعرف علي الطفرة النوعية والجهود الكبيرة التي شهدتها مصر  في جميع مكونات وجوانب هذا القطاع خلال السنوات الماضية بالتكامل مع المنظومة الحديثة لشبكة الطرق والمحاور علي مستوي الجمهورية، فضلاً عن استراتيجية الدولة بالتركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة بالاعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي التنمية المستدامة 2030 التنمية المستدامة صناعة السيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي المجتمع المصري رئاسة الجمهورية الطرق والمحاور الطاقة النظيفة السيارات الكهربائية توطين صناعة السيارات الشركات العالمية الطاقة النظيفة والمتجددة رابطة تجار السيارات شهر مارس وسائل النقل التنمية المستدام توطين صناعة السيارات الكهربائية صناعة السيارات الكهربائية المتحدث الرسمى سيارات الكهربائية خدمة المجتمع تجار السيارات

موضوعات متعلقة

أسعار ومواصفات سيارة هافال H6 موديل 2022 | صور

شاهد.. للمرة الأولى فعاليات بطولة العالم لدريفت السيارات 2021 في مصر

جينيسيس تعلن فوز سيارتها الكهربائية بجائزة "ريد دوت" لفئة تصميم العلامات التجارية

أحمد زين: معرض النقل الذكي يؤكد اهتمام الرئيس السيسي بملف الطاقة النظيفة

حسين مصطفى: افتتاح الرئيس لمعرض النقل الذكي يجذب الاستثمار ويساعد على توطين الصناعات

مزاد جديد للسيارات خاص بجهات حكومية مختلفة .. تفاصيل

أسعار ومواصفات شيري تيجو 3 موديل 2022

سعر لادا جرانتا الجديد موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة.. اعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

هل ترتفع أسعار البنزين في مصر خلال يناير المقبل؟.. البترول تجيب.. فيديو

ليبيا.. الدبيبة يهدد بالطعن في قانون الانتخابات الرئاسية

بعد تصريحات المتحدث العسكري.. أحمد موسى يكشف أمرا مهما منذ 2013

بعد انفصالها عن زوجها وتصريحه أنا راجل صعيدي.. أجرا إطلالات منة عرفة..شاهد

مجلس الأمن يدين محاولة اغتيال الكاظمي

أسباب ارتفاع أسعار البترول عالميا.. متحدث الوزارة يكشف التفاصيل.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مع اقتراب سقوط أديس أبابا.. إثيوبيا تشن غارات على مواقع لقوات تيجراي

ابن يقتل أمه بطريقة بشعة في أمريكا

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

جريمة الإسماعيلية تتكرر .. مدمن مخدرات يقتل خصمه بدمياط

وزير التعليم: منهج علوم رابعة ابتدائي يعتمد على إثارة الفضول الفطري للتلاميذ

الإصابة تبعد كارلوس كيروش عن المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر.. وروجر بديلا

برلمانية: الارتفاع المرتقب في أسعار العقارات سيؤثر على الإيجارات

الأهلي يدرس اتخاذ إجراءات تحفظ حقوقه بعد تصريحات حكم مباراة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجلاب| كيموكونو الصعيد خالٍ من المواد الحافظة.. نوستالجيا

الجيش الثاني الميداني يكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

عبر طائرة عسكرية| مصر ترسل مساعدات غذائية لجنوب السودان

هكذا أحيا نجوم الفن ذكرى وفاة هيثم أحمد زكى ..صور

فيديو

راجل صعيدي.. انفصال منة عرفة عن محمود المهدي قبل زفافهما بأيام

أمينة تطرح أغنية باي باي على يوتيوب.. فيديو

أحمد مجدى لـ صدى البلد : أصبحنا عائلة واحدة بسبب الآنسة فرح

عبر طائرة عسكرية| مصر ترسل مساعدات غذائية لجنوب السودان

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

اﻟﻤﺰﻳﺪ