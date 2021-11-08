عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مشاكل في التنفس.. كيف يؤثر نوم الحيوانات الأليفة بجوارنا على صحتنا؟

كلب
كلب

كشفت دراسات حديثة أن  نوم الحيوانات الأليفة بجوار أصحابها له فوائد كبيرة على صحة هذه الحيوانات النفسية، حيث يزيد من مستويات هرمونات السعادة لديهم، إلا أنه قد يكون ضاراً بعض الشيء بصحة الأشخاص، وفقاً لما أكده عدد من الخبراء.

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فقد أكد الدكتور فسيفولود بولوتسكي، مدير أبحاث النوم والأستاذ في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، أن نوم الحيوانات الأليفة بجوار أصحابها يسبب اضطرابات شديدة في النوم.

وأضاف «قد تتحرك الحيوانات وتنبح وتعطل النوم. فنوم الكلاب والقطط متقطع بطبيعته، وغالباً ما ينهضون ويتحركون أكثر من مرة على السرير طوال الليل. كل هذا النشاط يؤدي إلى اضطراب النوم».

ومن جهتها، قالت كريستين كنوتسون، الأستاذة المساعدة في طب الأعصاب والطب الوقائي في كلية الطب بجامعة نورث وسترن، إن عدم انتظام النوم يؤدي إلى زيادة إفراز هرمون التوتر بالجسم، ويجعل الأشخاص أكثر عصبية ويقلل من قدرتهم على التركيز والإبداع، وتعلم أشياء جديدة، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات.

علاوة على ذلك، وجدت مجموعة من الدراسات السابقة، أن الأرق يمكن أن يزيد من فرص إصابة الأشخاص بالخرف ويرفع من فرص تعرضهم للموت المبكر لأي سبب مع تقدمهم في العمر.

ويمكن أن يؤدي نوم الحيوانات الأليفة بجوار أصحابها إلى مشاكل في التنفس، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الربو أو الحساسية أو مرض الانسداد الرئوي المزمن.

ويقول الدكتور راج داسغوبتا، وهو طبيب متخصص في أمراض الرئة «هناك مواد مسببة للحساسية في لعاب الحيوانات الأليفة وفي جلدهم أيضاً؛ لذلك فإن نوم هذه الحيوانات بجواركم يعرّضكم لمسببات الحساسية طوال الليل؛ الأمر الذي قد يسبب مشاكل تنفسية خطيرة بمرور الوقت».

وعلى الرغم من هذه الأضرار، فقد أظهرت الدراسات الحديثة، أن وجود الحيوانات الأليفة في غرفة النوم يمكن أن يكون مفيداً للبعض.

وقال داسغوبتا «قد يستفيد الأشخاص المصابون بالاكتئاب أو القلق من وجود حيوانهم الأليف بجوارهم في السرير؛ لأن هذا المخلوق المحبوب والمغطى بالفرو والمحبوب يعطي شعوراً بالراحة ويقلل من الإحساس بالقلق».


وقد يستفيد الأطفال أيضاً من النوم بجوار حيواناتهم الأليفة.
فقد أظهرت دراسة أجريت في شهر مايو الماضي، أن السماح للأطفال بالنوم بجوار حيواناتهم الأليفة يمكن أن يساعدهم في الحصول على قسط أفضل من النوم الهادئ خلال الليل.


وأشار الباحثون إلى أن السبب في ذلك قد يرجع إلى شعور الطفل بأن حيوانه الأليف هو بمثابة «صديق مقرب» له وأن وجوده معه يمكن أن يساعد في تهدئة مخاوف الليل.

الحيوانات الأليفة النفسية هرمونات السعادة الخبراء بولوتسكي

موضوعات متعلقة

قانون جديد يسمح بطلب المساعدة على الموت في هذا البلد

جدة لسبعة أطفال.. مسنة 87 عاما تحصل على "الماجستير" وتصبح حديث السوشيال

أعمال عالمية.. مواهب السعودية تستعرض تجاربها السينمائية في مهرجان البحر الأحمر

إشارة على تيك توك تنقذ فتاة مراهقة من الخطف

شمر بنطاله وخطب في العالم.. وزير خارجية توفالو يلقي كلمته أمام الأمم المتحدة وسط المحيط

تدحرجت من منحدر.. بنطال رياضي ينقذ فتاة بشكل غريب

أثناء اختبار نظرية أينشتاين للنسبية.. علماء يكتشفون مفاجأة ضخمة في الفضاء

يومين فقط بعد الجراحة.. وفاة سيدة بعد إجراء عملية تجميل في تركيا

ترشيحاتنا

أمريكا تعرب عن تقديرها لدور مصر في دعم الاستقرار الإقليمي

أول تحرك من الزمالك تجاه لجنة الأندية للاعتراض على عقوبات القمة

سامح شكري يوضح القضايا التي تناولها مع نظيره الأمريكي..فيديو

تعرف على بديل عمر مرموش فى مباراة منتخب مصر أمام أنجولا

كما انفرد صدى البلد منذ شهر..ريهام حجاج تشارك بمسلسل رمضاني بتوقيع العدل جروب

هشام الحلبي: الترتيبات الأمنية حول معاهدة السلام تمت بشكل قانوني.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي وماكرون عبر الهاتف: "لا مجال لتأجيل الانتخابات الليبية".. ومؤتمر دولي الجمعة

نقل الفنان أحمد خليل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.. تفاصيل

مع اقتراب سقوط أديس أبابا.. إثيوبيا تشن غارات على مواقع لقوات تيجراي

ابن يقتل أمه بطريقة بشعة في أمريكا

برلمانية: الارتفاع المرتقب في أسعار العقارات سيؤثر على الإيجارات

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

الدم بقى نار.. عم يحرق ابن شقيقه حتى الموت بسبب 20 جنيه

جريمة الإسماعيلية تتكرر .. مدمن مخدرات يقتل خصمه بدمياط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون رجل الفيل يعود من جديد.. اكتشف أهم تصميماته عبر الزمان|نوستالجيا

الجلاب| كيموكونو الصعيد خالٍ من المواد الحافظة.. نوستالجيا

الجيش الثاني الميداني يكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

عبر طائرة عسكرية| مصر ترسل مساعدات غذائية لجنوب السودان

فيديو

لقاء الخميسي تكشف تفاصيل حكاية حتة من القمر .. فيديو

أحمد مجدي لـ صدى البلد: اليوجا علم.. ولا أسعى للبطولة المطلقة.. فيديو

مي سليم تطرح برومو مسرحية اللمبي في الجاهلية .. فيديو

لاحتجاز توك توك خاص به.. تصرف غريب لسائق فوق كوبري بالمحلة

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

اﻟﻤﺰﻳﺪ