أليك بالدوين يطالب الشرطة بمراقبة تصوير الأفلام في هوليوود

وجه الممثل الأمريكي أليك بالدوين نداء إلى شركات الإنتاج الفني والشرطة بضرورة توفير شرطي لمراقبة تصوير الأفلام والتأكد من سلامة الأسلحة بمواقع التصوير في هوليوود.

وناشد بالدوين عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بتوفير شرطي ليراقب سلامة الأسلحة داخل مواقع تصوير الأفلام والمسلسلات، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

وكتب بالدوين (63 عاما) في تغريدته اليوم عبر حسابه على "تويتر" المحمي: "كل موقع تصوير لفيلم/ مسلسل يستخدم أسلحة سواء كانت مزيفة أو حقيقية يجب أن يكون متواجدا فيه ضابط شرطة، ويتم تعيينه من قبل جهات الإنتاج لمراقبة سلامة الأسلحة على وجه التحديد"، وذلك وفق ما نشره موقع سبوتنيك الروسي.

تحدث الممثل أليك بالدوين لأول مرة إلى الصحافة بعد حادث قتله لزميلته المصورة هالينا هاتيشينز في موقع تصوير فيلمه الجديد Rust، بعدما حلق ذقنه وظهر بشكل جديد عن الأيام التي تلت الحادث نهاية أكتوبر الماضي.

وقال أليك بالدوين إلى المراسل الذي اعترض طريقه وهو يعبر أحد الشوارع مع زوجته هيلاريا، التي حرصت على التواجد بجانبه وتحاول حمايته، إن المصورة الراحلة كانت صديقة له.

وكشف أليك بالدوين في الفيديو الذي التقط له أن هالينا هاتشينز كانت صديقه له وعندما بدأ تصوير الفيلم اصطحبها لتناول العشاء، ووصف ما حدث معهم بأنه "حادث رهيب".

وانفعل أليك بالدوين على المراسل الصحفي الذي لم يتذكر اسم المصورة الراحلة، معلنا عن تواصله الدائم مع زوجها وابنها الذي يبلغ من العمر 9 سنوات.

وأعلن أليك بالدوين أن الشرطة أمرته بعدم مناقشة القضية وتفاصيلها مع وسائل الإعلام، مشيرا إلى ترحيبه بالحديث حول القضاء على الأسلحة في إنتاج هوليوود.

تحقيقات الشرطة

كشفت السلطات في نيو مكسيكو بعد تحقيقات متواصلة، أن الممثل الشهير أليك بالدوين كان يوجه المسدس نحو الكاميرا حينما انفجرت منه الرصاصة التي تسببت في مقتل مديرة التصوير وإصابة المخرج جويل سوزا في كتفه.

وأعلن من قبل أن مساعد المخرج الذي سلم أليك بالدوين المسدس قبل بدء المشهد، تم طرده من فيلم سابق في عام 2019، بعد إطلاق رصاص بالخطأ على فريق فيلم Freedom’s Path وتسبب في إصابة أحد أفراد طاقمه.

كشف مخرج فيلم Rust جويل سوزا بعد تحسن حالته الصحية أن المشهد الذي وقعت فيه الحادث الأسبوع الماضي كان من المفترض أن يعرض داخل كنيسة وهمية.