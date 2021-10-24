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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رصاص فشنك وحي.. تفاصيل قتل أليك بالدوين لمديرة تصوير خلال فيلم سينمائي

اليك بالدوين
اليك بالدوين

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة عن الحادث المأساوي الذي قتلت فيه مديرة تصوير فيلم "راست"، جالينا هاتشينز، برصاص أطلقه بالخطأ الممثل أليك بالدوين.

ووفقا لموقع TMZ الأمريكي، قالت مصادر متعددة مرتبطة بإنتاج الفيلم أن المسدس الذي أطلق منه بالدوين العيار الذي قتل هاتشينز وأصاب المخرج ديف هولز خلال تصوير أحد المشاهد الخميس الماضي استخدم من قبل أفراد في فريق التصوير للتدرب على الرماية خارج موقع التصوير الواقع في ولاية نيومكسيكو.

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وأوضحت مصادر الموقع أن هذه الرماية التدريبية نفذت بالرصاص الحي، ويرجح العاملون بالفيلم أن هذا الأمر يوضح كيفية وقوع أعيرة قاتلة داخل المسدس الذي قيل لبالدوين قبل بدء تصوير المشهد أنه محشو برصاص حي.

ونقل الموقع الأمريكي، عن مصدر كان في موقع التصوير ومطلع على ما يجري داخل الفريق السينمائي تأكيده أن عناصر الشرطة، عندما وصلوا إلى موقع الحادث، اكتشفوا أن أعيرة حية وفنشك جرى تخزينها في المكان نفسه.

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