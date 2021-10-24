السر وراء دعوة بوتين لرئيس وزراء إسرائيل لزيارة بطرسبورج

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن تلقي نفتالي بينيت رئيس الوزراء اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه له خلاله دعوة لزيارة مدينة سان بطرسبورج.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، أوضح مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في بيان عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر، أن الاتصال جاء مساء السبت عندما كان بينيت متواجدا في مدينة سوتشي الروسية وذلك بعد انتهاء يوم السبت اليهودي.

وحسب البيان فإنه خلال المكالمة استفسر بوتين عن سلامة بينيت في ختام عطلة نهاية الأسبوع التي قضاها في سوتشي وشكره على لقائهما "الجيد والمعمق" الذي عقد يوم الجمعة.

وشكر بينيت الرئيس الروسي: "على حفاوة الاستقبال وعلى اللقاء المثمر بينهما الذي سيساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين".

وحسب البيان، دعا بوتين رئيس الوزراء الإسرائيلي وقرينته لزيارة مدينة سان بطرسبورج ولبى رئيس الوزراء الدعوة وقال إنه سيسر بالقيام بهذه الزيارة في موعد لاحق.