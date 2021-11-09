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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللي جاي رعب.. علي ربيع يروج لأحدث أعماله

الفنان علي ربيع
الفنان علي ربيع

نشر الفنان علي ربيع فيديو جديد له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهر علي ربيع في الفيديو علي حصان، وعلق علي الفديو كاتبًا: “اللي جاي رعب”.

 

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على ربيع يواصل تصوير فيلم "زومبى"

 

وتدور أحداث فيلم "زومبي"، حول فرقة غناء مهرجانات، بقيادة علي ربيع الذي يقدم شخصية مطرب مهرجانات يدعي «حمادة بطة»، في الأحداث، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، بحسب الأحداث.

 

ويشارك في بطولة الفيلم الذي كان يحمل اسم «زومبي على جنب»، قبل تغييره لـ «زومبي»، كل من حمدي الميرغني، كريم عفيفي، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي، ويشهد الفيلم اجتماع على ربيع، وحمدى الميرغنى للمرة الأولى.

 

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