محمد حماقي ينشر صورا من حفله الأخير باستاد القاهرة | شاهد

نشر الفنان محمد حماقي صور من حفله الأخير باستاد القاهرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر محمد حماقي من أعلى خشبة مسرح استاد القاهرة، وسط حضور المئات من الجماهير داخل استاد القاهرة يوم السبت الماضي.

وعلق محمد حماقي علي الصور، كاتبًا: “ستاد القاهرة - 6 نوڤمبر ٢٠٢١”.



وأحيا الفنان محمد حماقي حفلا غنائيا بالصالة المغطاة باستاد القاهرة وسط حضور كامل العدد ضمن مؤتمر "كلاي ماكس" الذي جرى افتتاحه يوم الخميس الماضي بحضور الفنانة نانسي عجرم ومحمد نور.

وقدم حماقي عددا كبيرا من أغانيه أبرزها "أجمل يوم" " أحلى حاجة فيكي" ، "يزلزل" ، "ما بلاش" ، " ناويها" ، " ليه بيلموني " ،"يا ستار" .

كما أشعل حماقي الحفل بعدد كبير من ألبوم "يا فاتني" منها " لا ملامة" ، "لوهتسيب" ،"تك" ، " طالع موضة" ، "عرض مستمر" ، "ظلموني" ، " مش قادر أنسى" و"قالوا عنك" .

وقام حماقي بإهداء أغنيتي "أم الدنيا" و "قادرين نعملها" لكل من يساهم ويدعم المرحلة الحالية من بناء مصر .

كما شهد الحفل احتفالية خاصة بعيد ميلاد حماقي وبنجاح ألبوم "يا فاتني" الذي تصدر مقدمة قوائم كل المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي بحضور الشاعر محمد رحيم ويشعل استاد القاهرة وحمدي بدر الذين قام حماقي بتكريمهم لمجهودهم بالألبوم " وقدم معهم أغنيتي "لو هتسيب" و"لا ملامة ".

وفى شهر أكتوبر الماضي، حقق ألبوم “يا فاتني” نجاحا كبيرا فور طرحه عبر المنصات الموسيقى ومازال يحقق نسب استماعات عالية و يتصدر التريند في أنحاء الوطن العربي .

ويضم الألبوم 17 أغنية من أبرزهم “يا فاتنى، لو هتسيب، مقدرتش أنسى، عرض مستمر، تك ،زيها مين”.

وكان محمد حماقي طرح مؤخرا ألبومه الجديد "يافاتني" وحقق من خلاله نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات مرتفعة علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف منصات الأغاني.

أغنية ودينا بعيد لـ محمد حماقي

من جهة أخرى، حققت أغنية "ودينا بعيد" لـ الفنان محمد حماقي، نجاحا كبيرا، حيث تخطت نصف مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

“ودينا بعيد ” كلمات: تامر حسين، وألحان: محمد النادي، وتوزيع وميكس: أحمد إبراهيم ، TRS ماستر: مهندس خالد سند ستديو، جيتار: شريف فهمى، كامنجا: سعيد كمال، تأليف وتريات: سعيد كمال، تسجيل وتريات: مهندس محمد عدس، الفواصل الموسيقية: تأليف أحمد إبراهيم.

تقول كلمات الأغنية: “أنا نفسي اقولك .. كل كلام الحب في كلمة ماحدش قالها .. نفسي أوصّلّك .. فرحة قلبي اللي انت لا يمكن تتخيلها .. أنا نفسي اقولك .. كل كلام الحب في كلمة ماحدش قالها .. نفسي أوصّلّك .. فرحة قلبي اللي انت لا يمكن تتخيلها”

ودينا بعيد ودينا .. على دنيا سوا لوحدينا .. أنا وانت وبس حبيبي .. مش عايزين ناس حوالينا ..مالقيتش زيك.. في الدنيا دي يا أجمل حاجة شافتها عينيا".