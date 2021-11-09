محمود القط: مصر تسعى لعمل توازن سياسي واستراتيجي في المنطقة

قال النائب محمود القط،عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي "ماكرو"، يتباحثان هاتفياً بشأن المؤتمر الدولي حول ليبيا المزمع عقده في باريس، منوهاً أنها تطور طبيعي للعلاقات المصرية الفرنسية.

وأضاف محمود القط خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، أن مصر تسعى لعمل توازن سياسي واستراتيجي لها في المنطقة، سواء من حيث القوة الاقتصادية أو الإصلاح الاقتصادي.

وتابع النائب: بدأت مصر أيضاً في عمل ما يُسمى بـ التدخل الإقليمي الذي يحافظ على أمنها القومي، والأمن القومي العربي، ولا تتدخل في شئون الغير، ولكن تتدخل مع أي دولة تُهدد أمن مصر القومي .

ونوه محمود القط أن ليبيا تعتبر أمنا قوميا كبيرا لمصر، مشيراً إلى أن الأطراف الليبية المتنازعة لم تتفق إلا عندما تدخلت مصر، على الرغم من أن القبائل الليبية بها عنصر قوة كبيرة، معقباً: "مصر الوحيدة اللي قدرت تجمع وتتناقش معهم للوصول إلى طريق للتفاهم والتصالح بينهم".