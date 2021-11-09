بسبب "معلول حط الزغلول".. مدحت شلبي مهدد بالإيقاف سنتين عن مزاولة المهنة

"معلول حط الزغلول" جملة أثارت الجدل خلال الساعات الأخيرة الماضية عقب مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، الجمعة الماضية، والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 5-3، إلا أن جماهير القلعة البيضاء لم تغضب من النتيجة بقدر غضبها من "إفيهات" معلق المباراة مدحت شلبي خاصة الجملة السابقة، التي أثارت حفيظة نادي الزمالك، مطالبا بضرورة التحقيق مع مدحت شلبي بتهمة إفيهاته الاستفزازية ومخالفته للميثاق الإعلامي.



بالفعل أصدر مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، قرارًا باستدعاء الإعلامي مدحت شلبي للتحقيق بشأن أسلوب تعليقه على مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة وما نسب إليه من تجاوزات خلال المباراة.



بدوره أعلن الإعلامي والمعلق مدحت شلبي، أنه لم يتم التحقيق معه حتى الآن، مدافعا عن "معلول حط الزغلول" بقوله إنه قد سبق وذكرها من قبل في وصف أحد أهداف عمرو السولية التي صنعها معلول، موضحا أن الجملة مستوحاه من ذكريات طفولته، حين كان يلعب كرة القدم في الشارع مع أصدقائه، ومن بينهم طفل يهوى تربية الحمام الزاجل، فكانت العباراة المتداولة بينهم عقب كل هدف هي "خد الزغلول".

لا يزال الجدل قائما، في انتظار قرار نقابة الإعلاميين بشأن التحقيق مع شلبي من عدمه، فماذا إذا كان مدحت شلبي مخطئا وثُبت ما هو منسوب إليه؟

عقوبات مدحت شلبي

حدد قانون نقابة الإعلاميين، إجراءات القيد بالنقابة وطرق التظلم من قرار رفض القيد والحالات التي تنتهى فيها العضوية بالنقابة والعقوبات، التي تطبق على المخالف لقانون النقابة وميثاق الشرف الإعلامي، حيث نصت المادة 72 من القانون على أن كل عضو بالنقابة يخالف أحكام هذا القانون، أو اللائحة الداخلية أو يخل بواجبات وآداب وتقاليد مهنته، أو ميثاق الشرف الإعلامي، أو يمتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجلس الإدارة، أو يرتكب أموراً مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها، يساءل تأديبيا.

فيما حددت المادة 82 من القانون العقوبات التأديبية وهى:

ـ الإنذار.

ـ الحرمان من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعاية الصحية لمدة لا تتجاوز سنتين.

ـ المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين.

ـ شطب الاسم من جداول النقابة، ولا يترتب عل شطب الاسم من الجدول المساس باستحقاق المعاش.

