شاهد.. أخصائية تجميل توضح الفرق بين الفيلر والبوتكس

تعرف على الفرق بين الفيلر و البوتكس و استخداماتهم التجميلية

كشفت الدكتورة سارة الطوخى أخصائية التجميل الفرق بين القيام بالفيلر والبوتكس وذكرت، أنه لا يحتاج إلى إجراء عملية واخذ بنج كلى فهو مجرد تجميل.



وأضافت الطوخى، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "ten"، أنه تجميل سريع غير جراحى، و من الممكن ان تظهر تأثيراته فى نفس الوقت،أو بعدها بعدة أيام ، مشيرة إلى أن الفيلر و البوتكس يمكن إجراءه لتصليح، وتجميل أشياء خفيفة، وليست مثل العمليات التجميلية الجراحية.



وأوضحت أخصائية التجميل، أن المرأة يمكن أن تقوم بعمل فيلر أو بوتكس إذا ظهرت علامات تعبيرية موجودة أثناء الحركة أو السكون وتسبب لها إزعاج.



حقن فيلر الشفايف

هي عملية يتم من خلالها ملء الفراغات الموجودة بين خلايا الشفايف ببعض المواد التي تختلف عن بعضها البعض في الخصائص والاستخدامات، وتشترك جميعها في كونها تعطي الشفاه مظهرا شابا وجميلا، وتزيد من امتلائها ونضارتها.



وهناك العديد من الميزات لحقن فيلر الشفايف، مثل تحسين المظهر، والتخلص من آثار الشيخوخة وعلامات تقدم العمر، حيث تعتبر حقن فيلر الشفايف من أكثر الطرق الفعالة التي تعمل على محو التجاعيد وعلامات تقدم العمر من الخطوط حول الفم، والتي من الممكن أن تنتج من التدخين أيضا.