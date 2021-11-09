السيسي يستقبل الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن

قال بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بقصر الاتحادية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية.

وكان قد دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “السيسي”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، وذلك للإشادة بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتصدر هاشتاج “السيسي” قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خارج وداخل مصر، كالآتي:

رجل صادق وطني شجاع اتقي وخاف الله في شعبه ⁦صنع⁩ وفعل المستحيل من أجل مصـــــر ⁩ الرئيس عبد الفتاح_السيسي.

القائد والقدوة .. عبد الفتاح السيسي.

تحيا جمهورية مصر.