نقيب الفلاحين : فتح الأسواق الصينية أمام فاكهة الرومان انتصار جديد

تصدير الرمان المصري

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين ، إن فتح السوق الصيني أمام صادرات مصر من الرمان ، هو انتصار جديد للقطاع الزراعي ، لافتا إلي أن هذا الانتصار يرجع إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة لتحسين صورة المنتجات الزراعية بالخارج، وتتبع مراحل الانتاج الزراعي من بداية الزراعة إلى ميعاد الجني وطرح المنتج في الأسواق ، ليكون مطابق للمواصفات العالمية للاستهلاك.

وأضاف عبدالرحمن، خلال تصريحات له، أن الصين من الأسواق الكبيرة والمهمة كأحد أكبر مستوردي المنتجات الزراعية في العالم .



وتابع أبوصدام قائلا: " الرمان من الفواكه المصرية المتميزة ويسميها المزارعين الذهب الأحمر، ويتم تصدير نحو 100 ألف طن سنويا منها ومساحة زراعة الرمان في مصر تقارب 80 ألف فدان بانتاجية عامة تصل إلي 400 ألف طن تقريبا كل عام بمتوسط انتاجية 8 طن للفدان ".



وأشار نقيب الفلاحين ، إلي أن الرمان فاكهة لها فؤائد غذائيه عديده فهي غنيه بالفيتامينات والمعادن وتحتوي علي مضادات أكسده وتقي من الكثير من الأمراض.

وأوضخ أبوصدام، أن أسيوط هي أشهر محافظات مصر انتاجا لفاكهة الرمان ويزرع بها نحو 12 ألف فدان من الرمان ، وأشهر أصناف الرمان بها الرمان المنفلوطي والحامضي والسكري ، ويبدأ موسم تصدير الرمان في منتصف سبتمبر من كل عام، مؤكدا أن الرمان من فاكهة الجنة، وذكرت في القران بقوله تعالي "فيهما فاكهة ونخل ورمان" مما يوحي بأهمية فاكهة الرمان .



وقال إن الرمان من الأشجار المعمرة وليست مستديمة الخضرة فهي متساقطة الأوراق ، في فصل الخريف وتعطي ثمار بعد 3 سنوات من بداية زراعتها ولكن اعلي محصول يكون في السنه العاشرة من زراعتها وقد تستمر في الانتاج لمدة 50عام.