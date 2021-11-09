تعرف على تاريخ صناعة السيارات الصينية .. نوستاليجيا

تعتبر صناعة السيارات في الصين هي الأكبر على مستوى العالم، والتي تم قياسها بإنتاج وحدة السيارات عام 2008 ، ومنذ عام 2009 ، تجاوز الإنتاج السنوي للسيارات في الصين مثيله في الاتحاد الأوروبي أو في الولايات المتحدة واليابان مجتمعتين.

وهناك العديد من العلامات التجارية لصناعة السيارات فى الصين ، منها شركات تصنيع السيارات المحلية "Big Four" التقليدية هي SAIC Motor و Dongfeng و FAW و Chang'an، الشركات المصنعة للسيارات الصينية الأخرى هي جيلي ، مجموعة بكين للسيارات، بريليانس أوتوموتيف، مجموعة قوانغتشو للسيارات، سور الصين العظيم، بي واي دي ، شيري وجيانغهواي (جاك) ، بالإضافة إلى عدة شركات متعددة الجنسيات لديها شراكات مع المصنعين المحليين.

و كان لصناعة السيارات في الصين أصول سوفييتية بشكل أساسي أي أنه تم تأسيس المصانع وتصميم السيارات المرخص لها في الخمسينات بمساعدة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية .

و كانت أول مركبة صينية الصنع عبارة عن شاحنة تسمى مينغ شنغ. تم تصميمها من قبل دانيال إف مايرز وتم عمل نموذج أولي في لياو نينغ تشنش هاونار أرسنال، شنيانغ. اكتمل النموذج الأولي في 31 مايو 1931 لصالح تشانغ شيويليانغ. قبل بدء الإنتاج، تم قصف المصنع من قبل اليابانيين الغزاة ولم يبدأ الإنتاج بعدها أبدًا.

وأسس المخترع تانغ تشونغ مينغ شركة Chung Ming Machinery Co. Ltd. في شنغهاي لإنتاج المحركات. تم استخدام المركبات التي تعمل بالفحم بشكل رئيسي خلال الحرب الصينية اليابانية الثانية في الصين بسبب نقص الوقود. كما استخدم زيت تونغ خلال الحرب كبديل للبترول.

تم إنشاء العديد من مصانع تجميع المركبات في الخمسينات والستينات. كانوا نانجينغ (اليوم هي شركة نانجينغ للسيارات، وشنغهاي (اليوم هي شركة شانغهاي لصناعة السيارات ) ، جينان (تتطور إلى مجموعة شاحنة الصين الوطنية الثقيلة ) ، وبكين (اليوم هي شركة بكين لصناعة السيارات القابضة). تم تأسيس شركة The Second Automobile Works (لاحقاً Dongfeng Motor Corporation) في عام 1968.

وفى عام 1956 تم تصنيع أول سيارات الإنتاج الصينية من قبل شركة First Automobile Works ، وهي شاحنة تسمى Jiefang CA-30 ، أعقب ذلك في 10 مارس 1958 من قبل شاحنة خفيفة 2½ طن (NJ130) ، والتي كانت مستندة على GAZ-51 الروسية، تم إنتاجها في نانجينغ. تم تسمية الشاحنة Yuejin (بمعنى "قفزة إلى الأمام") من قبل الوزارة الصينية الأولى للمعدات الصناعية.

في يونيو 1958 تم تأسيس شركة Nanjing Automobile Works ، التي كانت في السابق وحدة لخدمة المركبات في الجيش. استمر الإنتاج حتى خرجت الشاحنة الأخيرة (NJ134) من خط التجميع في 9 يوليو 1987. بلغ الإنتاج التراكمي 161,988 وحدة (بما في ذلك الطرازات NJ130 و NJ230 و NJ135 و NJ134). أول إنتاج للسيارات كانت Dongfeng CA71 ، Hongqi CA72 ، Feng Huang (عرفت فيما بعد باسم Shanghai SH760) كلها من عام 1958.