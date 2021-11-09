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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

رصف طرق
رصف طرق

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  عن استمرار العمل في رصف ورفع كفاءة عدد من الطرق الواقعة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد،  والتى تعتبر من أهم الطرق التى تشهد أعمال تطوير حاليا نظرا لربطها عدة طرق محيطة بالمصانع داخل المنطقة الصناعية ، وضمن خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع كافة القطاعات الأخرى ، تحت إشراف مديرية النقل والطرق ببورسعيد .

وأوضح "محافظ بورسعيد " أن الأعمال تشمل إعادة رصف الطرق ووضع الطبقة الأسفلتية وتجميل جانبى الشوارع وزيادة معدلات الإضاءة ، مشيرا أن منطقة جنوب بورسعيد شهدت مزيد من أعمال تطوير الطرق خاصة الطرق الواقعة فى مدخل بورسعيد بامتداد محور ٣٠ يونيو ، لتحقيق السيولة المرورية  فى حركة السيارات، وذلك ضمن أعمال التطوير التى تمت بالطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية لتيسير الحركة من وإلى المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد .

وفى سياق آخر أعلن عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، عن تواصل أعمال تطوير شارع ٢٣ يوليو بنطاق حى الشرق فى إطار خطة تطوير ورفع كفاءة الميادين والمحاور الرئيسية والفرعية بجميع أحياء المحافظة، والتى تتم تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد.

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وأشار محافظ بورسعيد أنه جار الانتهاء من تطوير  الشارع وبالتوازي مع أعمال استكمال تطوير شارع ٢٣ ديسمبر بنطاق أحياء الزهور والضواحي والمناخ،  لافتًا إلى أن أعمال التطوير الجارية تشمل بداية شارع ٢٣ يوليو وحتى مستشفى بورسعيد الجامعي فى نطاق أحياء المناخ والزهور والضواحى وبطول ٣٨٠٠م تحت إشراف "مديرية الطرق" ببورسعيد، وبالتنسيق مع أحياء (المناخ - الزهور - الضواحي).

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