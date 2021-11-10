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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب الشبورة.. المرور تغلق محور 30 يونيو

غلق محور ٣٠ يونيو
غلق محور ٣٠ يونيو

أغلقت الإدارة العامة للمرور، محور 30 يونيو من أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوي بسبب الشبورة وانعدام الرؤية.

 

ووجهت وزارة الداخلية نصائح هامة لمرتادي الطرق ضمت إرشادات لقيادة آمنة في الطقس السيئ والشبورة وعلى رأسها عدم الانشغال بغير الطريق، والقيادة وفق السرعات القانونية.

 

وفي السياق ذاته، رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لا سيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيء.

 

وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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