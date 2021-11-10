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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| إنفينيكس تطلق رسميا هاتفها الجديد Infinix Note 11S.. أوبو تستعد لإطلاق نسخة جديدة من Oppo A95 5G

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

إيلون ماسك يثير الجدل من جديد.. وقصة تغيير اسمه على تويتر

 

أثار رجل الأعمال وأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، الجدل من جديد كعادته حيث قام هذه المرة بتغيير اسمه على موقع التواصل Twitter تويتر من إيلون ماسك إلى "Lorde Edge" لورد إيدج، تاركًا مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في حيرة متكهنين بما قد يعنيه ذلك الاسم الجديد.

 

أمازون تطلق جهاز AMAZON GLOW الذكى للأطفال بميزات مذهلة.. صور

أطلقت شركة أمازون جهاز AMAZON GLOW الذكى والمخصص للأطفال والذى يعتبر أول جهاز فريد من نوعه للأطفال، حيث يتميز الجهاز بنظام متكامل لتوفير كل احتياجات الطفل من تطبيقات الألعاب المناسبة مع مكالمات الفيديو وكذلك نظام المراقبة الأبوية.

 

أوبو تستعد لإطلاق نسخة جديدة من هاتف Oppo A95 5G.. سعر ومواصفات

تستعد شركة أوبو الصينية لإطلاق نسخة جديدة من هاتف Oppo A95 5G  الذي تم إطلاقه منذ عدة أشهر، حيث تأتى النسخة الجديدة بعدد من التعديلات والترقيات في الأداء والشاشة والكاميرا إلى جانب أن الهاتف سيتم تقديم نسخة LTE منه .

 

انستجرام يسمح قريبا للمستخدمين بالدفع لمنشئى المحتوى من خلال الاشتراكات

تستعد منصة إنستجرام المملوكة لشركة ميتا، فيسبوك سابقا ، لإطلاق ميزة جديدة لمنشئى المحتوى تساعدهم على تلقى الدعم المادى من المستخدمين، وذلك بعد النجاح الهائل الذى حققته منصات Patreon و OnlyFans .

 

إنفينيكس تطلق رسميا هاتف Infinix Note 11S بمواصفات جبارة وسعر رخيص

 

أطلقت شركة إنفينيكس رسميا هاتف Infinix Note 11S بعدد من المواصفات الجبارة منها شاشة فائقة الجودة و بطارية كبيرة وأداء قوى بالإضافة إلى سعر رخيص للغاية يناسب الفئة الشبابية.   
 

هواوي تطلق أحدث منتجاتها في مجال الاتصالات الذكية

 

أعلنت هواوي تكنولوجيز، الرائدة عالميًا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في جناحها في معرض Cairo ICT 2021 المقام في الفترة من 7 – 10 نوفمبر 2021 في مركز مصر للمعارض الدولية، عن إطلاق أحدث تقنياتها في مجال شبكات الاتصال الذكي

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا التكنولوجيا موقع صدى البلد انستجرام التواصل الاجتماعي

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