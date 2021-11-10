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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

انستجرام يسمح قريبا للمستخدمين بالدفع لمنشئى المحتوى من خلال الاشتراكات

انستجرام يسمح قريبا
انستجرام يسمح قريبا للمستخدمين بالدفع لمنشئى المحتوى

تستعد منصة إنستجرام المملوكة لشركة ميتا، فيسبوك سابقا ، لإطلاق ميزة جديدة لمنشئى المحتوى تساعدهم على تلقى الدعم المادى من المستخدمين، وذلك بعد النجاح الهائل الذى حققته منصات Patreon و OnlyFans .

 

وبحسب موقع 9to5Google فإن إنستجرام قامت بتحديث تطبيقها بنظام التشغيل iOS لهواتف آيفون بعمليات شراء جديدة داخل التطبيق تسمى "اشتراكات انستجرام" بأسعار تتراوح من 0.99 دولارًا أمريكيًا إلى 4.99 دولارًا أمريكيًا. 

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وعلى الرغم من أن انستجرام لا يذكر الغرض الحقيقي من عمليات الشراء داخل التطبيق هذه ، فمن المحتمل أن تكون هذه جزءًا من استراتيجية الشركة لزيادة تحقيق الدخل من النظام الأساسي مع توفير طريقة للمستخدمين لمنح الأموال للمبدعين الذين يتابعونهم ويحبونهم، مع ظهورعمليات الشراء داخل التطبيق على App Store . 


ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن ميزة اشتراكات انستجرام في المستقبل القريب، ولا يأتي الاشتراك في انستجرام لدعم منشئي المحتوى كأخبار ، حيث أكدت الشركة نفسها في وقت سابق من هذا العام أنها تعمل على "Exclusive Stories " أو "قصص حصرية" ، والتي ستكون متاحة فقط لأولئك الذين يدفعون مقابلها. 


وعلى غرار الميزة التي تسعى انستجرام لتفعيلها أعلن تويتر عن ميزة مماثلة تسمى Super Follow ، والتي تتيح للمبدعين تقديم محتوى حصري للمشتركين، حيث تعمل منصات أخرى مثل تيك توك و سناب شات و Pinterest و يوتيوب على اشتراكات مماثلة. 
 

انستجرام ميتا فيسبوك منشئى المحتوى اشتراكات انستجرام

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