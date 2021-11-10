صحة القليوبية تستعد لمنظومة التأمين الصحى الشامل بتدريب الأطباء

بدأت إدارة الجودة بمديرية الصحة والسكان فى القليوبية ، أعمال تدريب فرق الجودة بالمستشفيات على كيفية تطبيق المستوى الأول من المعايير المؤهلة لتسجيل المنشآت الصحية فى منظومة التأمين الصحى الشامل وذلك بقاعة مركز التدريب بالمديرية.

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وقالت مديرية الصحة بالقليوبية، بأن ذلك يأتى في إطار خطة وزارة الصحة والسكان ومديرية الشئون الصحية بالقليوبية وتنفيذا لتعليمات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بالتدريب والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة أداء القوي البشرية بالقطاع الصحي، بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بمحافظة القليوبية، وتحت إشراف الدكتورة سماح السيد مدير إدارة الجودة بمديرية الصحة.



من جانبه قال الدكتور جمال عبد الغني، أن التدريب مستمر لجميع الأطقم الطبية من أجل الإرتقاء بمستوي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمديرية، موجها الشكر للقائمين علي التدريب والمتدربين، نظراً للجهود المبذولة للإرتقاء بمستوي أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بمحافظة القليوبية.



من ناحية أخرى، قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، بجولة بحي غرب شبرا الخيمة لمتابعة أعمال النظافة بالشوارع وخلوها من الإشغالات والباعة الجائلين وانتظام الحركة المرورية، حيث تم المرور على شارع ترعة الاسماعيلية موجها بإزالة الأتربة والرتش الناتج من اعمال التطوير وذلك من أمام مستشفى الناس.



واستكمل المحافظ الجولة بتفقد منطقة محيط قصر محمد علي وشارع المنتزه خلف قصر محمد علي، لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق مع ترميم سور القصر من أمام معهد التعاون الزراعي موجها بإستكمال أعمال دهان جميع المباني المطلة على قصر محمد علي تزامنا مع أعمال تطوير القصر.



كما وجه المحافظ بمتابعة أعمال الصيانة للطريق ودهان البلدورات بالجزيرة الوسطى والاهتمام بالأشجار والزراعات التي قامت المحافظة بزراعتها ضمن أعمال التجميل بالمنطقة المحيطة بالقصر.



وخلال الجولة تابع أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب ومدينة الخصوص، للوقوف على أي مستجدات وتذليل أي معوقات في الحال، حتى لا تتسبب فى أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة مع رفع تراكمات الإزالة أولاً بأول للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري.