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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل ممثلى بنك مصر فى إطار التعاون مع المحافظة

صدى البلد

استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء ، ممثلى بنك مصر ، بديوان عام المحافظة ، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين المحافظة وبنك مصر فى عدد من المجالات بحضور المهندسة شيماء جودة مدير إدرة نظم المعلومات والتحول الرقمي.

 

وأكد محافظ بورسعيد ، أن بنك مصر هو أحد أهم المؤسسات   الاقتصادية ذات تاريخ كبير في مجال الاقتصاد الوطني ، مؤكدًا على أهمية دور البنك فى المساهمة ببرامج التنمية المجتمعية من خلال تمويل المشروعات العملاقة والمتوسطة وكذا تمويل المشروعات الصغيرة ، بالإضافة إلى تعاونها البناء لخدمة المواطنين من خلال المشاركة المجتمعية التى تقدمها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

 

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من جانبهم ، أكد ممثلى بنك مصر على أهمية التعاون مع محافظة بورسعيد فى العديد من المجالات ، بما يدعم أعمال التنمية التى تشهدها بورسعيد مؤخرا ، مؤكدين أن محافظة بورسعيد تشهد تطور غير مسبوق فى العديد من القطاعات .

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