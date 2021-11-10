محافظ بورسعيد يستقبل ممثلى بنك مصر فى إطار التعاون مع المحافظة

استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء ، ممثلى بنك مصر ، بديوان عام المحافظة ، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين المحافظة وبنك مصر فى عدد من المجالات بحضور المهندسة شيماء جودة مدير إدرة نظم المعلومات والتحول الرقمي.

وأكد محافظ بورسعيد ، أن بنك مصر هو أحد أهم المؤسسات الاقتصادية ذات تاريخ كبير في مجال الاقتصاد الوطني ، مؤكدًا على أهمية دور البنك فى المساهمة ببرامج التنمية المجتمعية من خلال تمويل المشروعات العملاقة والمتوسطة وكذا تمويل المشروعات الصغيرة ، بالإضافة إلى تعاونها البناء لخدمة المواطنين من خلال المشاركة المجتمعية التى تقدمها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

من جانبهم ، أكد ممثلى بنك مصر على أهمية التعاون مع محافظة بورسعيد فى العديد من المجالات ، بما يدعم أعمال التنمية التى تشهدها بورسعيد مؤخرا ، مؤكدين أن محافظة بورسعيد تشهد تطور غير مسبوق فى العديد من القطاعات .