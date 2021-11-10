تعليم دمياط: استخدام السبورة التفاعلية في المدارس الثانوية أصبح ضرورة

اجتمع الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مع مديري المدارس الثانوية العامة على مستوى المحافظة، اليوم الأربعاء، بحضور صالح القصيفي مدير عام التعليم العام.

وناقش وكيل الوزارة، مديري المدارس، واستمع إلى العديد من المشاكل التي تواجههم أثناء اليوم الدراسي، وأصدر عدة توجيهات لحل تلك المشكلات، والبعض الآخر وعد بدراستها والعمل على علاجها.

وخلال الاجتماع، أكد "خلف"، على جميع المدارس الثانوية العمل على تدريب كافة المعلمين على استخدام السبورات التفاعلية، والدخول على المنصات والمواقع التعليمية التي حددتها الوزارة وذلك لكونها تهدف إلى تقديم محتوى رقمي تفاعلي مرتبط بالمناهج الدراسية التي يدرسها الطلاب في جميع مراحل التعليم طبقا للمعايير التعليمية لكي يسهل على المتعلم فهم وتطبيق المحتوى بشكل أفضل.

ووجه وكيل الوزارة، باتباع الحيادية في توزيع الجدول المدرسي للصفوف الثلاث، منبها أنه لا يجوز أن يكون هناك معلم متخصص في الصف الثالث الثانوي فقط. كما طالب بابتكار وسائل وأفكار جديدة خارج الصندوق لجذب الطلاب إلى المدارس، مشددا على فرض الانضباط الإداري وخاصة الحضور والانصراف.

وأمر بفرض الانضباط ووضع آليات للإرشاد التربوي من خلال الأخصائي النفسي والاجتماعي للتعامل مع الطلاب المتأخرين في الحضور الي المدرسة بما يتناسب مع السمات الشخصية لطلاب هذه المرحلة إضافة إلى توفير آليات الأمن والسلامة داخل المجتمع المدرسي من خلال التأكد من صلاحية الأدوات الكهربائية والأبواب والشبابيك ونظافة دورات المياه ومما يخدم صالح الطلاب.

وحث وكيل الوزارة الحاضرين على الاشتراك في مبادرة حلويات دمياط التعليمية والتي أطلقت برعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط واختيار أهم الشخصيات التي أثرت في الحياة العامة والتحدث عنها في طابور الصباح.