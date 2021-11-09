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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظة دمياط

الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة الأبنية التعليمية في دمياط .. تعرف عليه

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

استقبلت اليوم الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اللواء يسري عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تُنفذها الهيئة بنطاق المحافظة وخاصةً المشروعات المُقامة بقرى ومراكز المحافظة ضمن خطة الهيئة وضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تستهدف القرى الأكثر احتياجًا ضمن برنامج سد الفجوات التنموية وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

تابعت "المحافظ" خلال اللقاء معدلات تنفيذ المشروعات التي يجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تتضمن إنشاء مدارس جديدة وإحلال كلي وجزئي لعدد من المدارس ،وأيضاً إستكمال أعمال الصيانة الشاملة و البسيطة للمدارس مع الالتزام بمعايير السلامة والأمان بالمباني التعليمية. 

أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية التنسيق وتضافر الجهود بين الهيئه والمحافظة وكافة الأجهزة المعنية حتى بتثنى للأجهزة التنفيذية للمشاريع الإسراع بمعدلات تنفيذ المشاريع المدرجة بالخطة. 

ومن جانبه فقد أكد رئيس هيئة الأبنية التعليمية على إستمرار كافة العاملين بالهيئة بخطى ثابتة في إستكمال خطة المشروعات المدرجة ،موجهاً الشُكر لمحافظ دمياط على دعمها الدائم للهيئة ومتابعتها الميدانية الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.

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