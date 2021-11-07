البدء في أعمال إنشاء أول مستشفى جامعي بدمياط |صور

محافظة دمياط

صرح الدكتور السيد دعدور رئيس جامعه دمياط ، بأنه بدأت اليوم أول أعمال إنشاء مستشفى جامعة دمياط، حيث بدأت الشركة المختصة بعمل الجسات الأرضية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الهندسية المناسبة بشأن الإنشاءات.

وأشار إلى أنه قام بزيارة الموقع، وتابع أعمال الجسات، وناقش مع المختصين خطة العمل، وأفاد بحرصه على متابعة تنفيذ خطة المشروع بشكل دائم كما حدث مع مشروعات الحرم الجامعى التى تم افتتاحها ودخولها العملية التعليمية.

وأوضح أن الهندسيين المختصين أكدوا على حرصهم الشديد على إنهاء المشروع فى أحسن صورة وبأسرع وقت ممكن فى ضوء الاعتمادات المالية التى ستخصصها الدولة لهذا المشروع.

مضيفا أن مشروع إنشاء مستشفى جامعى بدمياط هو حلم للدمايطة وقرب تحقيقه وستكون مستشفي تليق وأهالى دمياط.

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