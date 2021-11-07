تحصين الماشية بدمياط ضد الحمى القلاعية.. شاهد

أعلن الدكتور إيهاب شكري مدير مديرية الطب البيطري بدمياط، عن وضع خطة لتكثيف حملات تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع وذلك فى إطار فعاليات الحملة القومية للتحصين 2021.

وأكد شكرى، ضرورة الاهتمام بتقديم كافة الخدمات الوقائية والعلاجية للأهالي والمربين وبناء علي التكليفات الواردة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تم خروج لجنة تحصين حمي قلاعية والوادي المتصدع والتسمم الدموي، من المداره البيطرية بمنطقة العرايضة التابعة لوحدة كفر البطيخ.

مشيرا إلى تكثيف أعمال لجان التحصين بمختلف مراكز المحافظة لتحصين المواشي وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية واتباع تعليمات الحملة القومية الجديدة لعام2021 الجاري .

موضحا بأن هناك لجان الإرشاد وستقوم بعقد ندوات التوعية لأصحاب المزارع والمربين بأهمية التحصينات والتعريف بمختلف الأمراض الوبائية وتحرير محضر للمخالفين وغير الملتزمين بتحصين الماشية من مربي الماشية، ويأتي ذلك في اطار خطة المحافظة بتنفيذ عدد من الحملات المكثفة لتحصين المواشى والحيوانات، ونشر الوعى بين مربي الماشية

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