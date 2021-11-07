عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين الماشية بدمياط ضد الحمى القلاعية.. شاهد

صدى البلد

أعلن الدكتور إيهاب شكري مدير مديرية الطب البيطري بدمياط، عن وضع خطة لتكثيف حملات تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع وذلك فى إطار فعاليات الحملة القومية  للتحصين 2021.

 

 وأكد  شكرى، ضرورة الاهتمام بتقديم كافة الخدمات الوقائية والعلاجية للأهالي والمربين وبناء علي التكليفات الواردة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تم خروج لجنة تحصين حمي قلاعية والوادي المتصدع والتسمم الدموي، من المداره البيطرية  بمنطقة العرايضة التابعة لوحدة كفر البطيخ.

 

مشيرا إلى تكثيف أعمال لجان التحصين بمختلف مراكز المحافظة لتحصين المواشي وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية واتباع تعليمات الحملة القومية الجديدة لعام2021 الجاري . 

 

موضحا بأن هناك لجان الإرشاد وستقوم بعقد ندوات التوعية لأصحاب المزارع والمربين بأهمية التحصينات والتعريف بمختلف الأمراض الوبائية وتحرير محضر للمخالفين وغير الملتزمين بتحصين الماشية من مربي الماشية، ويأتي ذلك في اطار خطة المحافظة بتنفيذ عدد من الحملات المكثفة لتحصين المواشى والحيوانات، ونشر الوعى بين مربي الماشية

اقرأ أيضا:

صحة دمياط: استمرار عمل القوافل العلاجية بقرى المحافظة مجانا

254437256_199796778991880_8454640817090090621_n
254437256_199796778991880_8454640817090090621_n
254762766_199796942325197_2326764198961330960_n
254762766_199796942325197_2326764198961330960_n
254838489_199796772325214_266245682144951282_n
254838489_199796772325214_266245682144951282_n
دمياط بيطري دمياط حمي قلاعية تحصين الماشية أمراض وراثية

موضوعات متعلقة

إثيوبيا.. قوات تيجراي تقترب من العاصمة وتطالب آبي أحمد بالرحيل

ترشيحاتنا

استبعاد عمر مرموش من قائمة منتخب مصر

بالصور ..مديرية تعليم القاهرة تواصل تطعيم العاملين بلقاح كورونا

صندوق الإدمان: الكشف على 400 ألف موظف وبدء فصل المدمنين ديسمبر المقبل.. فيديو

أحداث قلبت القضية.. محامي خط الفيوم يطالب بإخلاء سبيله.. فيديوجراف

مستوى أعلى من الأجسام المضادة.. وسيلة جديدة للشفاء من فيروس كورونا

بعد واقعة الإسماعيلية..أول تحرك برلماني لتغليظ عقوبة السلاح الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن قرب رحيل نجم الفريق

شاهد.. الأرصاد تعلن عن شبورة مائية كثيفة في هذه المناطق

عصام الشوالي يوجه رسالة إلى محمد مجدي أفشة.. واللاعب يرد

كارثة.. سد الملك طلال في الأردن يلفظ أنفاسه الأخيرة

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

"الحكومة" تطمئن المواطنين: لا نقص في الخضر والفاكهة أو منتجات الدواجن واللحوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمام أعين والده.. مصرع طفل دهسًا أسفل عجلات "قطر الموت" في السعودية

سحلوه في الشارع.. شاهد اعتداء فتاتين على والدهما وزوجته الثانية بالضرب المبرح|فيديو

بحضور تامر حسين وأحمد إبراهيم .. محمد حماقي يشعل استاد القاهرة

شائعة تحويل سيارته إلى تاكسي.. توفيق عبدالحميد يفاجئ جمهوره بعد غياب 12 عاماً

فيديو

حبس وغرامة.. إسدال الستار على أزمة هيفاء وهبي ومدير أعمالها

تزوجت لمدة 5 أيام فقط .. الفنانة ليلى إسكندر تثير الجدل بتصريحاتها

بسبب قراءة القرآن| تصريحات إبراهيم عيسى عن صيدلي تجعله في مرمى النقد

فيديوجراف| بنتها اعترفت عليها.. سيدة تتخلص من زوجها وزوجة عشيقها

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ