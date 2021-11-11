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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. آخر موعد لتطعيم طلاب ألسن عين شمس الأقل من 18 عامًا

موعد تطعيم طلاب ألسن
موعد تطعيم طلاب ألسن عين شمس

طالبت الدكتورة يمني صفوت وكيل كلية الألسن بجامعة عين شمس، الطلاب الذين تقل أعمارهم عن ١٨عاما التوجه إلى أكاديمية القلب بمستشفي الدمرداش بداية من الساعة ٢ظ حتي ٨م حتي اليوم الخميس والذي استمر التطعيم اكثر من يومين  لتلقي لقاح فايزر .

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على جانب أخر نظمت كلية الألسن بجامعة عين شمس، احتفالية لتكريم الطلاب المكفوفين، حيث شهدت مكتبة رفيق الدرب بالكلية مراسم تكريم عدد من الطلاب المتفوقين المكفوفين بالكلية.

موعد تطعيم طلاب ألسن عين شمس

أقيمت الاحتفالية تحت رعاية د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، د.عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، د.سلوى رشاد، عميد الكلية، وبحضور د.ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، د.محمد الصغير، رئيس مجلس قسم اللغة الاسبانية، د. يمنى عزمى، أستاذ اللغة الإسبانية ورئيس اللجنة الثقافية بالكلية، ناهد حمودة، مدير عام الكلية، وخضرة غيط، مدير مكتبة رفيق الدرب.

و أكدت  د.سلوى رشاد، عميد الكلية، أن الكلية تولي إهتمامًا خاصًا بذوى القدرات الخاصة، وتأتى تلك الخطوة بالتماشي مع توجهات الدولة الاستراتيجية ٢٠٣٠ لتمكين ذوى القدرات الخاصة في المجتمع المصري، مشيدة بوجود معيدين بالكلية من المكفوفين، والذين أثبتوا جدارتهم، وتفوقهم.

وأوضحت أن الطلاب المكفوفين يتلقون محاضراتهم بمكتبة رفيق الدرب، حيث تستقبل المكتبة النسخة الإلكترونية من المواد العلمية المرسلة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عبر البريد الإلكتروني وإرسالها إلى الطلبة، مشيرة إلى أن المكتبة تقوم لمن يرغب من الطلبة بطباعة المواد العلمية الخاصة بهم بطريقة برايل.

من جانبه أكد د.ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن قطاع التعليم والطلاب بالكلية يعمل وفق منظومة متكاملة لتقديم خدمات متميزة للطلاب خاصة الطلاب ذوي الهمم، مشيدًا بجهود مكتبة رفيق الدرب في تسخير كافة امكانياتها لمساعدة الطلاب المكفوفين في دراستهم في الكلية وما بعد التخرج.

كلية الألسن جامعة عين شمس الدكتورة يمني صفوت وكيل كلية الألسن بجامعة عين شمس مستشفى الدمرداش لقاح فايزر

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