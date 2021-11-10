‎فريق صيدلة عين شمس يحصل علي المركز الأول في تحدي ريادة الأعمال السنوي

هنأت د. أماني أسامة كامل عميدة كلية الصيدلة بجامعة عين شمس و الوكلاء والسادة أعضاء هيئه التدريس والهيئة المعاونة و العاملين بالكلية فريق كلية الصيدلة جامعة عين شمس لحصولهم علي المركز الأول في مسابقه تحدي ريادة الأعمال السنوي بعنوان ( حلول ريادية للتعايش مع كورونا) الذي اقيم بجامعة المنصورة عن فكرة( RIFAMHALER).

وأوضحت أن الفريق هم ايمان جمال محمد بيومي ميرهان عصام صلاح الدين أريج أمجد السيد آية ياسر محمود بسمة محمد حسن حنان ميزارعبدالوهاب دينا رأفت سيد حافظ رضوى جهاد أحمد محمد ماهر أيوب ميار فكري محمد ندى عبدالله سويلم هديل وائل الشرقاوي و ذلك تحت اشراف ا.د. ريحاب عثمان وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة ريهام سمير مدرس الصيدلانيات والصيدلة الصناعية‎.