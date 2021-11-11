عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الطب جامعة حلوان تنظم يوما علميا عن علم الأمراض.. اليوم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تحتفل كلية الطب جامعة حلوان باليوم العالمي للباثولوجيا (علم الأمراض) بالتعاون مع الكلية الملكية للباثولوجيين بالمملكة المتحدة (Royal College of Pathologists)،  تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي رئيس جامعة حلوان و  الدكتور وليد السروجي القائم بعمل عميد كلية الطب  ويتم تنظيم الفعاليات من خلال الدكتورة فاطمة الزهراء الخميسي مدرس الباثولوجيا (علم الأمراض) بالكلية .

 

ويتم خلال الاحتفال عقد  يوم علمي دولي بعنوان "دور التكنولوجيا في تحسين تعلم و تعليم الباثولوجيا (علم الأمراض) و في التشخيص الباثولوجي".


ويعقد اليوم العلمي افتراضيا (اون لاين) علي منصة زووم حيث تستضيف الكلية نخبة من الخبراء الدوليين المصريين و الأجانب المتخصصين في تطبيقات التكنولوجيا في العلوم الطبية والباثولوجيا و التعليم الطبي.

 

و يتم تنفيذ الفاعلية  يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021 من الساعة 4 : 9 مساء بتوقيت القاهرة.
 

يتكون اليوم العلمي من جلستين، الجلسة الأولي تناقش دور التكنولوجيا في التشخيصات الباثولوجية  يحاضر فيها  الدكتور احمد الجارحي استاذ التحكم التلقائي بكلية الهندسة جامعة حلوان و العميد السابق لها  و المنسق الرئيسي للبرنامج التعاوني لهندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الجامعة الدولية عن بُعد  (Telematic University) وجامعة حلوان  و يحاضر عن الذكاء الاصطناعي و تطبيقاته المختلفة، كما يحاضر  الدكتور عصام عياد استاذ و رئيس قسم الباثولوجيا بكلية الطب جامعة القاهرة والخبير الدولي و رائد علم الأمراض الرقمي (Digital Pathology) بمصر و متحدثا عن تقدم علم الأمراض الرقمي بمصر.

txt

جامعة حلوان : نعمل على مشاركة الطلاب بالأنشطة الاجتماعية لرفع الوعي

كما تناقش الجلسة الثانية دور التكنولوجيا في تحسين تعلم/ تعليم الباثولوجيا بالكليات الطبية و تستضيف هذه الجلسة  الدكتور جون ساندرز استاذ التعليم الطبي و مدير وحدة الابتكار و المنح في التعليم الطبي بكلية الصحة و الرعاية الاجتماعية و الطب بجامعة ادج هيل (Edge Hill University) بالمملكة المتحدة و الرئيس المشارك بلجنة التعلم المعزز بالتكنولوجيا في الرابطة الأوروبية للتعليم الطبي (AMEE)، و ويلقى محاضرة عن كيفية تصميم تعلم فعال باستخدام التكنولوجيا، كما تحاضر الدكتورة فاطمة الزهراء الخميسي مدرس الباثولوجيا بكلية الطب جامعة حلوان و الحاصلة علي ماجستير التعليم الطبي البرنامج المشترك جامعة ماسترخت هولندا/ جامعة قناة السويس مصر عن تجربة كلية الطب جامعة حلوان الرائدة في تعزيز تفاعل الطلبة و تعلمهم الالكتروني للباثولوجيا اثناء فترة الكوفيد-19.

تكنولوجيا المعلومات رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان جامعة القاهرة كلية الهندسة الذكاء الاصطناعي

ترشيحاتنا

من الليل للنهار.. وزير السياحة والآثار يتجول في الأقصر

أقوى دعاء لجلب الرزق في الصباح .. ردده وترقب سعة رزقك

سيد عبدالحفيظ: حزين لإهداري فرصة في مباراة الـ6-1.. وكارتيرون حاول ينيمنا

مائل للبرودة ليلا.. تعرف على طقس اليوم الخميس

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 11-11-2021

بورشة كاريرا تتألق من جديد على طريق أوتوبان السريع في المانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر .. عادة منتشرة تبطل صلاتك وتدخلك نار جهنم

أهم اكتشاف أثري.. العثور على المدينة الذهبية الفرعونية تحت الرمال

أول ظهور لها .. زوجة قتيل الإسماعيلية تكشف سرًا في الجريمة |فيديو

انتبهي للأعراض .. فيروس يضرب الأطفال بقوة ويصيب القصبات الهوائية

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيكون هناك تأثير على الخدمات بعد بيع شركة فودافون.. مفاجأة للعملاء

ضربات جوية وهجمات تستهدف سد النهضة.. تعرف علي تطورات الأوضاع في إثيوبيا

تحذير للمواطنين.. رفع حالة الطواريء في مستشفيات شمال سيناء بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب السكتة الدماغية وأعراضها قبل حدوثها بأيام

أوديب في حياة الشحرورة.. شقيق صباح يقتل والدته وعشيقها ويهرب للبرازيل

ضبط 16 قطعة أثرية من العصور المصرية القديمة بميناء سفاجا البحري

السيدة انتصار السيسي تتابع قافلة حياة كريمة بقرية شما بالمنوفية

فيديو

الإنسان بيغلط عشان يتعلم وأنا اتعلمت.. عودة منة عرفة لزوجها

يشكك في تقرير الطب الشرعي.. رامي صبري: حق أخويا مش هيروح هدر

فيديوجراف.. لقاء الخميسي: مسلسل "حتة من القمر" أخذ الكثير من طاقتي

ولى العهد الأردني يشهد أحد الأنشطة التدريبية لقوات الصاعقة بقاعدة المشير طنطاوي

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

اﻟﻤﺰﻳﺪ