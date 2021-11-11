كلية الطب جامعة حلوان تنظم يوما علميا عن علم الأمراض.. اليوم

تحتفل كلية الطب جامعة حلوان باليوم العالمي للباثولوجيا (علم الأمراض) بالتعاون مع الكلية الملكية للباثولوجيين بالمملكة المتحدة (Royal College of Pathologists)، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي رئيس جامعة حلوان و الدكتور وليد السروجي القائم بعمل عميد كلية الطب ويتم تنظيم الفعاليات من خلال الدكتورة فاطمة الزهراء الخميسي مدرس الباثولوجيا (علم الأمراض) بالكلية .

ويتم خلال الاحتفال عقد يوم علمي دولي بعنوان "دور التكنولوجيا في تحسين تعلم و تعليم الباثولوجيا (علم الأمراض) و في التشخيص الباثولوجي".



ويعقد اليوم العلمي افتراضيا (اون لاين) علي منصة زووم حيث تستضيف الكلية نخبة من الخبراء الدوليين المصريين و الأجانب المتخصصين في تطبيقات التكنولوجيا في العلوم الطبية والباثولوجيا و التعليم الطبي.

و يتم تنفيذ الفاعلية يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021 من الساعة 4 : 9 مساء بتوقيت القاهرة.



يتكون اليوم العلمي من جلستين، الجلسة الأولي تناقش دور التكنولوجيا في التشخيصات الباثولوجية يحاضر فيها الدكتور احمد الجارحي استاذ التحكم التلقائي بكلية الهندسة جامعة حلوان و العميد السابق لها و المنسق الرئيسي للبرنامج التعاوني لهندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الجامعة الدولية عن بُعد (Telematic University) وجامعة حلوان و يحاضر عن الذكاء الاصطناعي و تطبيقاته المختلفة، كما يحاضر الدكتور عصام عياد استاذ و رئيس قسم الباثولوجيا بكلية الطب جامعة القاهرة والخبير الدولي و رائد علم الأمراض الرقمي (Digital Pathology) بمصر و متحدثا عن تقدم علم الأمراض الرقمي بمصر.

كما تناقش الجلسة الثانية دور التكنولوجيا في تحسين تعلم/ تعليم الباثولوجيا بالكليات الطبية و تستضيف هذه الجلسة الدكتور جون ساندرز استاذ التعليم الطبي و مدير وحدة الابتكار و المنح في التعليم الطبي بكلية الصحة و الرعاية الاجتماعية و الطب بجامعة ادج هيل (Edge Hill University) بالمملكة المتحدة و الرئيس المشارك بلجنة التعلم المعزز بالتكنولوجيا في الرابطة الأوروبية للتعليم الطبي (AMEE)، و ويلقى محاضرة عن كيفية تصميم تعلم فعال باستخدام التكنولوجيا، كما تحاضر الدكتورة فاطمة الزهراء الخميسي مدرس الباثولوجيا بكلية الطب جامعة حلوان و الحاصلة علي ماجستير التعليم الطبي البرنامج المشترك جامعة ماسترخت هولندا/ جامعة قناة السويس مصر عن تجربة كلية الطب جامعة حلوان الرائدة في تعزيز تفاعل الطلبة و تعلمهم الالكتروني للباثولوجيا اثناء فترة الكوفيد-19.