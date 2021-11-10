جامعة حلوان : نعمل على مشاركة الطلاب بالأنشطة الاجتماعية لرفع الوعي

نظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان بمشاركة طلاب من أعضاء الاتحاد المصري لطلاب كليات الصيدلة حملة للتوعية بخطر فيروس كورونا و دورة للتطعيم ضد الفيروس بالكلية لتقديم المعلومات والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بكوفيد 19 وتشجيع جميع أعضاء هيئة التدريس وطلاب وموظفي الجامعة للحصول على اللقاح.

وصرح الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان إلى أهمية مشاركة الطلاب من الكليات الطبية في هذه الأنشطة التي تخدم الطلاب وتهدف إلى رفع وعي مجتمعهم .



كما اكد على أن عملية تطعيم منتسبى الجامعة تسير وفق الخطة الموضوعة وأن هناك اقبال من الجميع.



تأتي الحملة كنشاط للكلية للمساهمة في رفع الوعي والتأكيد على أهمية الإجراءات الاحترازية والتطعيم وخاصة مع تصاعد أعداد المصابين في الموجة الرابعة وظهور متحورات جديدة للفيروس.

وتاتى كذلك انطلاقا من حرص جامعة حلوان على توعية طلاب الجامعة بأهمية التطعيم ، ومكافحة انتشار الفيروس .



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، وتحت إشراف دكتورة شيماء محمود، دكتورة انجى المرسى.

أطلق اتحاد طلاب جامعة حلوان، بالتعاون مع الأسر المركزية بالجامعة، وتحت إشراف الإدارة العامة لرعاية شباب الجامعة العديد من المسابقات الطلابية بالمجالات العلمية والاجتماعية والثقافية والفنية.

كما أطلق عدة مبادرات طلابية ودورات تدريبية سعيا وراء تنمية مهارات الشباب من ضمنهم مبادرة حقق حلمك والتى من المقرر أن يتم تنفيذها على 20 دورة تدريبية لطلاب الجامعة فى مجالات مختلفة على مدار ستة أشهر.