المباحث تفحص علاقات عجوز سقط قتيلا من سطح عقار بحلوان

استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث لكشف ملابسات واقعة سقوط رجل عجوز من علو بالعقار سكنه بحلوان.

قسم شرطة حلوان قد تلقي بلاغا من الأهالي بسقوط شخص من أعلي سطح عقار بدائرة القسم وتوفي فور سقوطه.

على الفور تم توجيه رجال المباحث لمحل البلاغ ، وتبين من المعاينة الأولية أن المتوفى موظف بالمعاش ٧٠ سنة

، مقيم بالعقار محل البلاغ ، وتبين إصابته بنزيف داخلى وتهشم بالرأس والجسد.

تم التحفظ علي الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

فيما يكثف رجال المباحث من جهودهم لفحص علاقات المتوفي وسؤال أسرته وجيرانه.

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفي وقت وقوع الحادث كان يقوم بإطعام الطيور التي يقوم بتربيتها اعلي سطح العقار الذى يقطن فيه بالطابق الأخير.

ويرجح أن يكون قد اختل توازنه ليسقط من أعلي السطح وخلال الساعات القادمة تحسم التحريات حقيقة الحادث لبيان ما اذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.