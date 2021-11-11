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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوز فريق جامعة بورسعيد بالمركز الأول للمبادرات المجتمعية

صدى البلد

استمرار لنجاحات جامعة بورسعيد فى مختلف المجالات التعليمية والانشطة الطلابية فقد فاز فريق الجامعة للمبادرات المجتمعية بالمركز الأول على مستوى 26 جامعة فى ملتقى الإتحادات الطلابية التى نظمته وزارة الشباب والرياضة تحت شعار قادة وقيادة خلال الفترة من 6 إلى 11نوفمبر بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية

هذا وقدم الاستاذ الدكتور أيمن محمد ابراهيم رئيس الجامعة خالص التهنئة للاستاذ الدكتور جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والادارة العامة لرعاية الطلاب ووفد الجامعة الذى شارك بالملتقى واستطاع تحقيق المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية واختيار جامعة بورسعيد ضمن افضل واحسن 5 جامعات من حيث النظام والتنظيم والالتزام .

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مثل فريق جامعة بورسعيد فى المبادرات الطالب عبد الفتاح ايمن صقر و الطالبة  نور حارس حموده و الطالبة صفاء عدلان الدسوقى

كما تكون وفد جامعة بورسعيد من الطلاب الاتى اسمائهم :
١_ محمد عبد القادر كلية التربية الفرقة الرابعة
٢_ محمد اكرم كلية التربية الرابعة 
٣_الحسن على على المحجوب كلية التجارة الفرقة الرابعة
٤_نور حارس حموده كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات الفرقة الرابعة
٥_صفاء عدلان الدسوقى كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات الفرقة الرابعة
٦_احمد عودة عبد الفتاح كلية الحقوق الفرقة الثالثة
٧_سيف الدين احمد قاسم كلية التجارة الفرقة الثانية
٨_ عبد الفتاح ايمن صقركلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات الفرقة الرابعة


واشرف عل  وفد جامعة بورسعيد ابراهيم النمس  مدير إدارة النشاط الاجتماعى بالجامعةو محمد شعبان مدير إدارة النشاط تحت إشراف  إيهاب ابو المعاطى  مدير عام الإدارة العامة رعاية طلاب الجامعة

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