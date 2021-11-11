8 رسائل عاجلة للخارجية الأمريكية بشأن أثيوبيا

شهدت الساحة الدولية على مدار الساعات القليلة الماشية تصريحات عديدة لـ ساميويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية حول الوضع المتأزم في اثيوبيا، وطالت تلك التصريحات حول القلق من الصراع القائم فى اثيوبيا نسرد أبرزها فى التالي ..

الملف الإثيوبي جزئيا من مناقشات المسئولين الأمريكيين والمصريين

الوضع خطير جدا فى أثيوبيا

نطالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار

وقف العمليات العدائية ضد المحتجين

الحكومة الإثيوبية يجب أن توقف انتهاكات حقوق الإنسان

نرفض أن تكون مفاوضات سد النهضة بدون فائدة

قلقون إزاء الصراع في إثيوبيا

ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق السلام بإثيوبيا

