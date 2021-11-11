عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأزمة الدبلوماسية تتفاقم.. رئيس الجزائر يرفض دعوة نظيره الفرنسي إلى باريس| تفاصيل

الرئيس الجزائري ونظيره
الرئيس الجزائري ونظيره الفرنسي

لا تزال العلاقات بين فرنسا والجزائر متوترة، وذلك على خلفية التصريحات المسيئة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذي شكك فيها بوجود "أمّة جزائرية" قبل الاستعمار الفرنسي.

 

وأعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أمس الأربعاء، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لن يحضر المؤتمر المنعقد حول ليبيا في فرنسا الجمعة المقبل، لكنه سيفوض مندوبا عنه.

الجزائر: تبون لن يشارك بمؤتمر حول ليبيا في فرنسا

بعد 60 عاما على مجزرة باريس.. ماكرون يعترف بجرائم فرنسا ضد الجزائر.. مأساة تم تكتمها طويلا

كما كشفت وسائل إعلام فرنسية، أن ماكرون حاول بداية الأسبوع الاتصال هاتفيا بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، لكن محاولاته باءت بالفشل.

 

وحسب صحيفة "l'opinion" الفرنسية، فإن ماكرون حاول الاتصال هاتفيا مع الرئيس تبون ليقنعه بالحضور إلى "مؤتمر باريس حول ليبيا" المزمع عقده في 12 نوفمبر في العاصمة الفرنسية، إلا أن الرئيس الجزائري لم يرد على مكالمات نظيره الفرنسي.

 

وأفادت الصحيفة بأنه وبعد فشل ماكرون في التواصل مع تبون، توجهت الرئاسة الفرنسية إلى القنوات الدبلوماسية الرسمية عن طريق إرسال الدعوة الرسمية عن طريق البريد الرسمي بالجزائر.

 

وأشارت إلى أن الرئيس الفرنسي يحاول إصلاح علاقته مع الرئيس الجزائري بعد تصريحاته المسيئة للجزائر شعبا وقيادة.

 

وأثار ماكرون غضباً عارماً في الجزائر وأزمة بين البلدين بسبب التصريحات التي نقلتها عنه صحيفة "لوموند" الفرنسية السبت واعتبر فيها أن الجزائر قامت بعد استقلالها عام 1962 على "ريع للذاكرة" كرسه النظام السياسي - العسكري"، مشكّكاً بوجود "أمّة جزائرية" قبل الاستعمار الفرنسي.

 

وتحدث ماكرون، بحسب لوموند، عن "تاريخ رسمي أعيدت كتابته بالكامل، ولا يستند إلى حقائق" بل إلى "خطاب يقوم على كراهية فرنسا".

 

وردًا على تصريحات ماكرون، قررت الجزائر استدعاء سفيرها في باريس فوراً للتشاور، كما منعت عمليا الطائرات العسكرية الفرنسية من التحليق في أجوائها.

 

وحاول ماكرون في الفترة الماضية، الحد من التوتر الذي نشب بين باريس والجزائر، وخرج في عدة مقابلات أكد خلالها "ثقته" بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، داعيا إلى التهدئة بشأن مواضيع الذاكرة.

 

وأكد أنه "يكن احتراما كبيرا للشعب الجزائري وأفام علاقات ودية فعلا مع الرئيس تبون"، عازيا التوترات الحالية إلى الجهود المبذولة في فرنسا حول عمل الذاكرة بشأن حرب الجزائر.

فرنسا الجزائر الاستعمار الفرنسي الرئيس الفرنسي عبد المجيد تبون

ترشيحاتنا

الزيارات العائلية يوم الجمعة طقس جميل اختفى بفعل الزمن | نوستالجيا 

مدبولي يستمع لشرح حول انتاج الحرير من دودة القز بالوادي الجديد

الأزمة الدبلوماسية تتفاقم.. رئيس الجزائر يرفض دعوة نظيره الفرنسي إلى باريس| تفاصيل

بادر بسرعة الشراء حاليا.. اعرف تأثير موجة التضخم على قطاع العقارات

احذر.. القيام بهذا الفعل بالأماكن العامة والمغلقة يعرضك لـ غرامة 500 جنيه

أشرف بن شرقي يعلن الرحيل عن الزمالك.. تعرف على وجهته المقبلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر .. عادة منتشرة تبطل صلاتك وتدخلك نار جهنم

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيكون هناك تأثير على الخدمات بعد بيع شركة فودافون.. مفاجأة للعملاء

قرار جمهوري بفصل معاون بالنيابة العامة بغير الطريق التأديبي

التعليم تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن تعطيل الدراسة بالمدارس.. تفاصيل

ضربات جوية وهجمات تستهدف سد النهضة.. تعرف علي تطورات الأوضاع في إثيوبيا

تحذير للمواطنين.. رفع حالة الطواريء في مستشفيات شمال سيناء بسبب كورونا

دخل حيز التنفيذ.. رسميا| وقف استيراد "التوك توك" واستبداله بـ "ميني فان"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب السكتة الدماغية وأعراضها قبل حدوثها بأيام

أوديب في حياة الشحرورة.. شقيق صباح يقتل والدته وعشيقها ويهرب للبرازيل

ضبط 16 قطعة أثرية من العصور المصرية القديمة بميناء سفاجا البحري

السيدة انتصار السيسي تتابع قافلة حياة كريمة بقرية شما بالمنوفية

فيديو

فيديو جراف.. مواطن يهدد المسئولين في بورسعيد بإنهاء حياته.. ما قصته

فيديو جراف.. بعد ربع قرن لماذا خلعت سهير رمزي الحجاب؟

هربت بالشبكة.. العريس أصيب بأزمة قلبية بعد فرار العروسة "فيديو"

اعتزال لطفي لبيب .. الفنان يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ