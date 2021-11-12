أحدث السيارات الصينية فئة SUV موديلات 2021 و2022 في الأردن

تمكنت الشركات الصينية أن تعزز من قدراتها داخل السوق الأردني للسيارات، عبر العديد من النماذج التي طرحتها، ولعل من أبرز هذه الإصدارات هي النسخ الجديدة كليا التي عبر كثير من الفئات، وخاصة من عائلة الـSUV متعددة الاستخدامات.

1ـ جيلي كولراي

تأتي سيارة جيلي كولراي 2021 بمحرك 1500 سي سي تيربو، ثلاثي الأسطوانات، قادر على توليد قوة 177 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن. متر، متصل بناقل مزدوج 7 سرعات، تتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم/س خلال 7.9 ثواني، وتبلغ سرعة قصوى 195 كم/س.

تحتوي سيارة جيلي كولراي 2021 بشاشة نظام معلوماتي ترفيهي قياس 10 بوصة، ويدعم الاتصال بالهواتف الذكية، وعجلة قيادة أوتوماتيكية متعددة الاستخدام، مقاعد أمامية كهربائية، مكيف أوتوماتيكي، ونظام صوتي فاخر بـ 6 مكبرات، كما يتوفر نظام فلتر PM 2.5 يعمل على توفير هواء نظيف ونقي للركاب.

ويبلغ سعر سيارة جيلي كولراي موديل 2022 في الأردن بـ23 ألف دينار.

2 ـ إم جي HS

دعمت السيارة إم جي HS موديل 2021 بمحرك 2000 سي سي "تيربو" مكون من 4 اسطوانات، قادر على انتاج قوة 210 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 295 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تعمل عبر منظومة الدفع الامامي ايضا، مع سرعة قصوى تصل إلى 210 كيلومتر في الساعة، ومتوسط استهلاك للوقد يقدر بـ 7.2 لترات عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

وتمتعت إم جي HS موديل 2021 بعدة كماليات داخلية مثل، شاشة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط بلغ قياسها 10.1 بوصة، ولوحة عدادات رقمية 12.3 بوصة، ومقود حركة مزود بأحدث أنظمة التحكم والرفاهية، بالإضافة إلى فتحة سقف بانوراما، ومقاعد كهربائية، وخاصية تفعيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، ومثبت سرعة.

أسعار إم جي HS موديل 2021 الأردن:

الفئة الأولى COM بسعر 30000 دينار.

الفئة الثانية TROPHY بسعر 33000 دينار.

3 ـ جاك JS4

تستمد السيارة جاك JS4 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة قدرها 147 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن. متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

تحتوي سيارة جاك على شاشة وسائط 10.25 بوصة، وراديو، وبلوتوث، ومفتاح ذكي لإدارة المحرك وفتح السيارة، ونظام مثبت السرعات، وفرامل انتظار كهربائية، خاصية طي المقاعد الخلفية، مسند يد أمامي وخلفي مركزي، فتحة سقف كهرباء، حامل أمتعة علوى، إطارات رياضية 17 بوصة، زجاج خلفي ملون، نوافذ كهربائية، وإضاءة ترحيب، مصابيح ضباب، حساسات إضاءة مع خاصية تعديل مستوى المصابيح الامامية.

ويبلغ سعر سيارة جاك JS4 موديل 2022 في الأردن بـ24 ألف دينار.

4 ـ جيلي أزكارا

تتمتع سيارة جيلي أزكارا موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1.5 لتر تربو ايضا، لكن بقوة 187 حصان، و 300 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعة اتوماتيكي ثنائي التعشيق من 7 سرعات، و دفع كلي للعجلات .

تحتوي سيارة جيلي أزكارا موديل 2021 بشاشة وسطية قياس 12.3 بوصة، لوحة عدادات رقمية بشاشة قياس 7 بوصة، فتحة سقف بانورامية، فتح واغلاق حقيبة الامتعة كهربائيا، تعتيم تلقائي للمراة الداخلية، زجاج عازل للحرارة، نظام الدخول الذكي، عجلات رياضية قياس 18 بوصة، مصابيح LED امامية وخلفية، وفتحات مزدوجة للعادم.

أسعار جيلي أزكار موديل 2021 الأردن:

الفئة الأولى بسعر 25000 دينار.

الفئة الثانية بسعر 26000 دينار.

5 ـ إم جي RX8

ينتمي طراز إم جي RX8 لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخداماتSUV، زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة 220 حصان، وعزم أقصى للدوران 360 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي الأداء.

تأتى سيارة إم جي RX8 بمثبت سرعة، مكيف هواء أتوماتيك مع مخارج خلفية، وزجاج كهربائي للنوافذ، وخاصية تعديل المقاعد الأمامية يدوى، بالإضافة إلى عجلة القيادة متعددة الوظائف جلد، وغلق مركزي للأبواب بريموت، وتشغيل السيارة بدون مفتاح، وشاشة وسائط 8 بوصة.

أسعار إم جي RX8 موديل 2021 الأردن:

الفئة الأولى STD بسعر32900 دينار.

الفئة الثانية COMFORT بسعر36900 دينار.

الفئة الثالثة LUXURY FULL 4WD بسعر 41500 دينار.